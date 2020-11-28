Son dakika haberi... 2021'de vergi, harç ve trafik cezaları ne kadar? Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2021 için yeniden değerleme oranını yüzde 9,11 olarak belirledi. Bu yıl için yeniden değerleme oranı yüzde 9,11 olarak tespit edildi. Buna göre vergi, harç ve cezalarda bu oranda artış yaşanacak. Peki, 2021'de vergi, harç ve trafik cezaları ne kadar olacak? İşte yeni yılda uygulanacak otomobil vergileri, pasaport harçları ve trafik cezaları...