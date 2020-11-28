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28 Kasım 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! 2021'de vergi, harç ve trafik cezaları ne kadar olacak? İşte yeni oranlar... Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! 2021'de vergi, harç ve trafik cezaları ne kadar olacak? İşte yeni oranlar...
Son dakika.. Yeni yılda vergi, harç ve cezalar ne kadar olacak? Yıl sonuna yaklaştığımız şu günlerde en çok merak edilenlerden biri de, 2021'de geçerli olacak cezalar oldu. 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni ehliyet, pasaport harçları ve trafik cezaları ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2021'de vergi, harç ve trafik cezaları ne kadar olacak? İşte yeni oranlar...
Giriş Tarihi: 28.11.2020 16:16 Güncelleme Tarihi: 28.11.2020 16:28
Son dakika haberi... 2021'de vergi, harç ve trafik cezaları ne kadar? Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2021 için yeniden değerleme oranını yüzde 9,11 olarak belirledi. Bu yıl için yeniden değerleme oranı yüzde 9,11 olarak tespit edildi. Buna göre vergi, harç ve cezalarda bu oranda artış yaşanacak. Peki, 2021'de vergi, harç ve trafik cezaları ne kadar olacak? İşte yeni yılda uygulanacak otomobil vergileri, pasaport harçları ve trafik cezaları...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021 PASAPORT HARÇLARI NE KADAR?
6 aylık: 227 TL
1 yıllık: 332 TL
2 yıllık: 542 TL
3 yıllık: 770 TL
4 yıldan fazla: 1.085 TL
Defter ücreti: 179 TL
2021 EHLİYET HARÇLARI NE KADAR?
A sınıfı: 272 TL
B sınıfı: 820 TL
Diğer: 1.368 TL
2021 TRAFİK CEZALARI NE KADAR?
Kırmızı ışıkta geçme: 314 TL
Hız sınırını aşma - %30: 314 TL
Hız sınırı aşma %30 üzeri: 652 TL
Alkollü araç kullanma (ilk): 1.400 TL
Alkollü araç kullanma (2.): 1.679 TL
Emniyet kemeri kullanmama: 144 TL
Yasak yere park: 144 TL