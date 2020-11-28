Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmaları zorunludur. 2020 kış lastiği uygulaması için geri sayım başlarken, kış lastiği için araştırmalar başladı. Kış lastiği fiyatları ne kadar, kış lastiği seçerken nelere dikkat edilmeli, gibi kış lastiği hakkında merak ettiğiniz her şeyi öğrenmek ve sorulara cevap bulmak için sizin için hazırladığımız yazımızdan destek alabilirsiniz. İşte haberin detayları...