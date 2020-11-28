Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
28 Kasım 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Kış lastiği fiyatları ne kadar? 2020 Kış lastiği alırken nelere dikkat edilmeli? Kış lastiği ne zaman takılır? Kış lastiği fiyatları ne kadar? 2020 Kış lastiği alırken nelere dikkat edilmeli? Kış lastiği ne zaman takılır?
Araç sahipleri yakından ilgilendiren kış lastiği uygulaması başlıyor. Kasım ayının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde kış lastiği alacak olan vatandaşlar detayları araştırmaya başladılar. Ticari araçlar için zorunlu olan kış lastiği uygulaması her yıl aynı tarihlerde gerçekleştiriliyor. Peki, kış lastiği fiyatları ne kadar? 2020 Kış lastiği alırken nelere dikkat edilmeli? Kış lastiği ne zaman takılır? İşte merak edilen her şey...
Giriş Tarihi: 28.11.2020 13:31 Güncelleme Tarihi: 28.11.2020 13:43
Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmaları zorunludur. 2020 kış lastiği uygulaması için geri sayım başlarken, kış lastiği için araştırmalar başladı. Kış lastiği fiyatları ne kadar, kış lastiği seçerken nelere dikkat edilmeli, gibi kış lastiği hakkında merak ettiğiniz her şeyi öğrenmek ve sorulara cevap bulmak için sizin için hazırladığımız yazımızdan destek alabilirsiniz. İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2020 KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Kış lastiği uygulaması her sene 1 Aralık'ta başlıyor. Bu sene de 1 Aralık'ta başlayacak kış lastiği uygulaması 1 Nisan 2021 tarihinde sona erecek.
KIŞ LASTİĞİ TAKMAMANIN CEZASI NE KADAR?
Kurala uymayan araçların sürücülerine 2020 yılı içerisinde 625 lira ceza kesilmişti. Yeni dönemde cezanın artıp artmayacağı henüz bilinmiyor.
KIŞ LASTİĞİ ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
En çok tercih edilen jant sınıfına göre ucuzdan pahalıya lastikleri sıraladık. İşte Hürriyet'te yer alan habere göre fiyatlar…
Not: Lastikler adet fiyatıdır. Fiyat konusunda lastikçinizden destek almanızda yarar var. Kış lastiği aldıktan sonra sökme, takma, balans ayarı ve gerekirse sibop değişiminin de yapılması gerekmektedir. 15 inç lastikler Semperit 185/65/15
312.8 lira
Laufenn 195/65/15
314.5 lira