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28 Kasım 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Kredi faizlerinde flaş değişiklik! 28 Kasım Halkbank, Ziraat, Akbank, Garanti BBVA kredi faiz oranları ne kadar? Kredi faizlerinde flaş değişiklik! 28 Kasım Halkbank, Ziraat, Akbank, Garanti BBVA kredi faiz oranları ne kadar?
Son dakika... Kredi faiz oranları ne kadar oldu? Kredi kullanmak isteyen vatandaşlar güncel faiz oranlarını araştırıyor. İhtiyaç, taşıt ve konut kredisini yakın takibe alan vatandaşlar için güncel oranları yazımızda toparladık. Merkez Bankası faiz kararının ardından bankalar da kredi faiz oranlarında artış gerçekleştirdi. Peki, 28 Kasım Halkbank, Ziraat, Akbank, Garanti BBVA kredi faiz oranları ne kadar? İşte güncel oranlar...
Giriş Tarihi: 28.11.2020 16:45 Güncelleme Tarihi: 28.11.2020 17:00
Son dakika... Kredi faiz oranlarında değişikliğe gidildi. Peş peşe açıklama yapan bankalar, faiz artırımı yaptığını duyurdu. Merkez Bankası politika faizini yüzde 10.25'ten yüzde 15'e yükseltmişti. Bu gelişmelerin ardından bankaların nasıl bir karar alacağı merak ediliyordu. Kredi kullanmak isteyen vatandaşlar için güncel faiz oranlarını araştırdık. Peki, bankaların ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?
28 Kasım tarihli güncel kredi faiz oranları ve örnek ödeme tablosu şu şekilde:
ZİRAAT BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ
İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.57
Kredi tutarı: 100 bin lira Kredi vadesi: 36 ay Aylık ödeme: 3850 lira Toplam ödeme: 139 bin 145 lira ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ
Konut kredisi faizi: Yüzde 1.35
Kredi tutarı: 100 bin lira Kredi vadesi: 120 ay Aylık ödeme: 1687 lira Toplam ödeme: 203 bin 846 lira HALKBANK İHTİYAÇ KREDİSİ
İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.59
Kredi tutarı: 100 bin lira Kredi vadesi: 36 ay Aylık ödeme: 3865 lira Toplam ödeme: 139 bin 684 lira