Son dakika... Kredi faiz oranlarında değişikliğe gidildi. Peş peşe açıklama yapan bankalar, faiz artırımı yaptığını duyurdu. Merkez Bankası politika faizini yüzde 10.25'ten yüzde 15'e yükseltmişti. Bu gelişmelerin ardından bankaların nasıl bir karar alacağı merak ediliyordu. Kredi kullanmak isteyen vatandaşlar için güncel faiz oranlarını araştırdık. Peki, bankaların ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? İşte haberin detayları...