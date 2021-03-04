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04 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Milyonlarca kişiyi ilgilendiren flaş karar! O şart kaldırıldı! SGK'dan yaşlılık aylığı... Milyonlarca kişiyi ilgilendiren flaş karar! O şart kaldırıldı! SGK'dan yaşlılık aylığı...
Milyonlarca emekli ve çalışanı ilgilendiren son dakika gelişmesi yaşandı. İlerleyen yaşına rağmen çalışan vatandaşların uğradıkları gelir kaybının önüne geçecek karar duyuruldu. Anayasa Mahkemesi, hizmet akdine bağlı olarak çalışan sigortalının, SGK'den yaşlılık aylığı talebinde bulunabilmesi için çalıştığı işten ayrılmasını öngören kuralı iptal etti. Bu karar ile artık emeklilik işlemleri yapmak için işten ayrılmak gerekmeyecek.
Giriş Tarihi: 04.03.2021 18:50 Güncelleme Tarihi: 04.03.2021 18:50
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren flaş karar! O şart kaldırıldı. Anayasa Mahkemesi, hizmet akdine bağlı olarak çalışan sigortalının, Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) yaşlılık aylığı talebinde bulunabilmesi için çalıştığı işten ayrılması şartını öngören kuralı anayasaya aykırı buldu. Resmi Gazete'de yer alan karara göre, başvurucu, hizmet akdine bağlı olarak çalışan sigortalının yaşlılık aylığı talebinde bulunabilmesi için çalıştığı işten ayrılması şartını öngören kuralın, çalışma hak ve özgürlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle anayasaya aykırı olduğunu ileri sürdü. Konuyla ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
GALERİ DEVAM EDİYOR
AYM'den milyonları ilgilendiren son dakika kararı geldi. Anayasa Mahkemesi, hizmet akdine bağlı olarak çalışan sigortalının, Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) yaşlılık aylığı talebinde bulunabilmesi için çalıştığı işten ayrılması şartını öngören kuralı anayasaya aykırı buldu.
Bugünkü Resmi Gazete'de yer alan karara göre, başvurucu, hizmet akdine bağlı olarak çalışan sigortalının yaşlılık aylığı talebinde bulunabilmesi için çalıştığı işten ayrılması şartını öngören kuralın, çalışma hak ve özgürlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle anayasaya aykırı olduğunu ileri sürdü.
Başvuruyu değerlendiren yüksek mahkeme, kuralda, hizmet akdine bağlı çalışan sigortalıya yaşlılık aylığı bağlanması için SGK'ye yazılı başvurudan önce çalışılan işten ayrılma koşulunun öngörüldüğünü, böylece sigortalılık statüsünde meydana gelen değişikliğin iş yeri ile SGK kayıtlarına sağlıklı olarak işlenmesi ve sosyal güvenlik sisteminin düzenli bir şekilde işleyişinin sağlanmasının amaçlandığını belirtti.
Sigortalının çalıştığı işten ayrılmadan da pasif sigortalı statüsüne geçirilerek prim ödemelerini buna göre düzenlenmesinin sosyal güvenlik sisteminin düzenli işleyişi üzerinde olumsuz bir etki oluşturmayacağını bildiren Anayasa Mahkemesi, kararında şu ifadelere yer verdi:
"Yaşlılık aylığı tahsis talebinde bulunan sigortalının ya da SGK'nin, tahsis talebinde bulunulduğunu işverene bildirmesi ve SGK ile işveren kayıtlarının buna göre düzenlenmesi mümkündür.