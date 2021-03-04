Milyonlarca kişiyi ilgilendiren flaş karar! O şart kaldırıldı! SGK'dan yaşlılık aylığı...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren flaş karar! O şart kaldırıldı. Anayasa Mahkemesi, hizmet akdine bağlı olarak çalışan sigortalının, Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) yaşlılık aylığı talebinde bulunabilmesi için çalıştığı işten ayrılması şartını öngören kuralı anayasaya aykırı buldu. Resmi Gazete'de yer alan karara göre, başvurucu, hizmet akdine bağlı olarak çalışan sigortalının yaşlılık aylığı talebinde bulunabilmesi için çalıştığı işten ayrılması şartını öngören kuralın, çalışma hak ve özgürlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle anayasaya aykırı olduğunu ileri sürdü. Konuyla ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...