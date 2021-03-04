Cepleri rahatlatacak ödeme! Banka bilgisi eksik olanlar dikkat! PTT üzerinden...

Yüz binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren ödemeler için detaylar belli oldu. Salgın sürecinde vatandaşlara destek olmak amacıyla ödenen kısa çalışma ödeneği ve işsizlik ödeneği için tarih belli oldu. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ödemeler yarın hesaplara yatacak. Banka hesaplarında hata ve eksik olanlar için ödemeler PTT üzerinden yapılacak.