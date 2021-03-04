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04 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Cepleri rahatlatacak ödeme! Banka bilgisi eksik olanlar dikkat! PTT üzerinden... Cepleri rahatlatacak ödeme! Banka bilgisi eksik olanlar dikkat! PTT üzerinden...
Cepleri rahatlatacak ödeme! Banka bilgisi eksik olanlar dikkat! PTT üzerinden yapılacak. Pandemi döneminde kısa çalışma ödeneği ve işsizlik ödeneği vatandaşlara derin nefes aldırıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ödemeler hakkında açıklamalarda bulundu. Yüz binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren ödemeler için detaylar paylaşıldı. Banka bilgisi hatalı veya eksik olan vatandaşlar mağdur edilmeyecek yöntem devreye sokuldu. Ödemeden yararlanacaklar bilgilerini kontrol edebilir.
Giriş Tarihi: 04.03.2021 18:23 Güncelleme Tarihi: 04.03.2021 18:23
Yüz binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren ödemeler için detaylar belli oldu. Salgın sürecinde vatandaşlara destek olmak amacıyla ödenen kısa çalışma ödeneği ve işsizlik ödeneği için tarih belli oldu. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ödemeler yarın hesaplara yatacak. Banka hesaplarında hata ve eksik olanlar için ödemeler PTT üzerinden yapılacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yüz binlerce vatandaşa ödeme yapılıyor. Paraların hesaplara yatırılacağı tarih 5 Mart olarak belirlendi. Yapıalacak ödeme ile ilgili detayları Bakan Selçuk paylaştı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Şubat ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 5 Mart'ta hesaplara yatırılacağını açıkladı.
ÖDEME GÜNÜ 5 MART Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, "Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Mart 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız" açıklamasında bulundu. KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan millete seslendi.
Erdoğan, "Kısa çalışma ödeneğinin süresini son defa olarak mart ayı sonuna, asgari ücretteki artış miktarı kadar yükselttiğimiz nakdi ücret desteğinin süresini de 17 Mart'a kadar uzattık." dedi.