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19 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Fatura indirimleri için flaş açıklama! Paranız cebinizde kalsın! Yüzde 40'a kadar... Fatura indirimleri için flaş açıklama! Paranız cebinizde kalsın! Yüzde 40'a kadar...
Düşük fatura ödemek ve paranızı cebinde tutmak sizin elinizde. Milyonlarca vatandaş, evlerinde internet, TV ve telefon aboneliklerine yüksek miktarda ödemeler yapıyor. Ancak firmalar tarafından duyurulan kampanyaları yakından takip ederek tasarruf edebilir ve ev ekonomisine destekte bulunabilirsiniz. Siteleri takip ederek avantajları öğrenebilir ve üyelik yapabilirsiniz. Sizler için tüm detayları ahaber.com.tr'de derledik. İşte, düşük fatura ödemek için detaylar...
Giriş Tarihi: 19.02.2021 16:26
Fatura indirimleri için flaş açıklama! Paranız cebinizde kalsın! Yüzde 40'a kadar indirimlerden yararlanmak mümkün oluyor. Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği'nin verilerine göre; 2020'de evlerinde bir sabit telefon ile internet aboneliği bulunan ve her bireyi cep telefonu hattı sahibi olan 4 kişilik bir ailenin yıllık haberleşme gideri, ortalama 3.736 lira oldu. 2019'da bu tutar 3.225 liraydı. Tüm ödemeler küçük miktarda ve yük olarak görülmese de, kişi sayısının artması sonrasında ev ekonomisine yük olabiliyor. Ancak firmaların kampanyaları sayesinde vatandaşların tasarruf etmeleri sağlanabiliyor. Fatura indirimlerinden yararlanmak için sitelerin açıklamaları yakından takip ediliyor. İşte, fatura indirimi için yapılması gerekenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR HER ZAMAN KAMPANYA Buna karşılık rekabetin sıkı olduğu bu sektörde faturayı düşürmek için her zaman alternatifler var. Çoğu kişi, alternatif sunulduğu halde ya bürokratik işlemlerden çekiniyor ya da abonelik veya tarife değişikliği konusunda fikri olmuyor. En önemlisi de 'cayma bedeli'nden korkuyor. Yasal haklar da yeterince bilinmiyor. Bu nedenle tam da ihtiyaç duyulan fırsatlar uçup gidiyor. Aslında yasal düzenlemeler, yapılacak basit hesaplar bütçeye katkı sağlayacak mesajı kolayca veriyor. Sadece biraz araştırma ve sabır gerekiyor. NUMARA TAŞIYAN DAHA AVANTAJLI Tüm operatörlerin numara taşımak isteyenlere sunduğu cazip kampanyaları mevcut. Hattınızı taşımadan önce bu kampanyaları inceleyip size en uygun tarifeyi seçip online başvuru yapmanız yeterli. Artık bu işlem de çok hızlı gerçekleşiyor. Dolayısıyla aylık ihtiyacınız aynı kalitede daha düşük fiyatlarla sunuluyorsa vakit kaybetmeden bu alternatifi test edin. Bu konuda siz ilk olmayacaksınız. BTK'nın verilerine göre; şu ana kadar 149 milyon adet numara taşıma işlemi yapılmış. Numara taşıma işlemi ücretsiz. SEÇENEKLERİ KEŞFEDİN İnternet hızı ve kotası arttıkça yükselmeyen tarifeleri bulmak için fiyat karşılaştırması şart. GSM operatörleri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) düzenlemesi kapsamında internet sayfalarında tarifeleri karşılaştırma imkanı sunuyor. Burada aylık kullanım alışkanlıklarınıza göre alternatif tarifeler belirleyip ne kadar ödeyeceğinizi görebilirsiniz.
Tarife karşılaştırma linkleri genelde operatörün internet sitesinin en altında yer alıyor. Her cep telefonu operatörünün internet sitesinde yalnızca kendisine ait tarifeler karşılaştırılabiliyor. Bu durum bile onlarca seçenek arasında en uygununu bulmanızı sağlıyor.