Fatura indirimleri için flaş açıklama! Paranız cebinizde kalsın! Yüzde 40'a kadar indirimlerden yararlanmak mümkün oluyor. Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği'nin verilerine göre; 2020'de evlerinde bir sabit telefon ile internet aboneliği bulunan ve her bireyi cep telefonu hattı sahibi olan 4 kişilik bir ailenin yıllık haberleşme gideri, ortalama 3.736 lira oldu. 2019'da bu tutar 3.225 liraydı. Tüm ödemeler küçük miktarda ve yük olarak görülmese de, kişi sayısının artması sonrasında ev ekonomisine yük olabiliyor. Ancak firmaların kampanyaları sayesinde vatandaşların tasarruf etmeleri sağlanabiliyor. Fatura indirimlerinden yararlanmak için sitelerin açıklamaları yakından takip ediliyor. İşte, fatura indirimi için yapılması gerekenler...