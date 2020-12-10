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10 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Binlerce kişiye müjde! İş yerleri ve çalışanlara 1.103 TL ödeme yapılacak! Başvuru şartları nelerdir? Binlerce kişiye müjde! İş yerleri ve çalışanlara 1.103 TL ödeme yapılacak! Başvuru şartları nelerdir?
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sürecinde ekonomik anlamda olumsuzluklar meydana gelebiliyor. Alım gücünde yaşanan aksaklıklar sonrasında devlet tarafından vatandaşlara destek ödemeleri sürüyor. İnsanların bu süreçten daha da olumsuz etkilenmemesi için çeşitli düzenlemeler yapılıyor. Bunlardan bir tanesi de 1.103 TL yardım para olarak görünmektedir. Salgın sürecinde etkilenen iş yerleri ve çalışanlar için alınan tüm tedbirlere ahaber.com.tr üzerindne ulaşabilirsiniz. İşte, ödemeden yararlanma başvuru şartları neler?
Giriş Tarihi: 10.12.2020 17:44 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020 17:55
Pandemi döneminde vatandaşların ekonomik anlamda etkilerini aza indirmek için devlet tarafından destekler devam ediyor. Çeşitli düzenlemeler ile hesaplara ödemeler yapılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk işyerlerinin, Sosyal Güvenlik Kurumunun resmi internet sitesine giriş yapıp buradan işlemlerini gerçekleştirebileceklerini ifade etti. Sunulan destekten yararlanmak isteyenler için detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.
GALERİ DEVAM EDİYOR Normalleşme Desteği 4447 GEÇİCİ 26. MADDESİNDE YER ALAN PRİM DESTEĞİ
1.7252 sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa geçici 26 ncı madde eklenmiş olup, bu madde ile pandemi süresince kısa çalışma ödeneğinden veya nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalının normal çalışma süresine dönmesi halinde sigortalının çalıştığı özel sektör işyerine prim desteğinden yararlanma imkanı getirilmiştir.
2.Yapılan bu düzenleme ile pandemi sürecinde ekonomik olarak sıkıntı yaşayan özel sektör işverenleri sosyal güvenlik maliyetleri azaltılmak suretiyle desteklenerek normalleşme süreci hızlandırılacaktır.
3.4447 sayılı Kanunun geçici 26'ncı maddesinde yer alan prim desteğinden yararlanılabilmesi için,
-4447 sayılı Kanunun geçici 23 üncü maddesi kapsamında 1/7/2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusunda bulunan özel sektör işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların işyerindeki kısa çalışmasının sona ererek aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri,
-4447 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi kapsamında 1/7/2020 tarihinden önce başvuruda bulunarak nakdi ücret desteğinden yararlanılması ve nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalı için haftalık normal çalışma süresine dönülmesi, gerekmektedir.
4.Destek süresi, koronavirüs (Covid-19) gerekçesiyle kısa çalışma ödeneğinden yararlanan ya da nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalıların işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri halinde, 31/12/2020 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın/nakdi ücret desteğinin sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren 3 aydır.