Binlerce kişiye müjde! İş yerleri ve çalışanlara 1.103 TL ödeme yapılacak! Başvuru şartları nelerdir?

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sürecinde ekonomik anlamda olumsuzluklar meydana gelebiliyor. Alım gücünde yaşanan aksaklıklar sonrasında devlet tarafından vatandaşlara destek ödemeleri sürüyor. İnsanların bu süreçten daha da olumsuz etkilenmemesi için çeşitli düzenlemeler yapılıyor. Bunlardan bir tanesi de 1.103 TL yardım para olarak görünmektedir. Salgın sürecinde etkilenen iş yerleri ve çalışanlar için alınan tüm tedbirlere ahaber.com.tr üzerindne ulaşabilirsiniz. İşte, ödemeden yararlanma başvuru şartları neler?