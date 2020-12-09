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09 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Milyonlarca kişiye müjde! Evde çalışarak günlük 200 TL kazanmak mümkün! Bu fırsat kaçmaz... Milyonlarca kişiye müjde! Evde çalışarak günlük 200 TL kazanmak mümkün! Bu fırsat kaçmaz...
Koronavirüs salgını sürecinde evde vakit geçirme saatleri oldukça uzuyor. Hal böyle olunca evde boşa geçen vaktini nakite çevirmek isteyenler için çeşitli fırsatlar sunuluyor. Birçok ek iş ile ev ekonomisine katkıda bulunmak mümkün. ahaber.com.tr olarak evden çalışarak para kazanacağınız işleri sizler için derledik. Yapmanız gereken ise sadece bilgisayarınız ve internetinizin olması. İşte, evde çalışma fırsatı sunan işler...
Giriş Tarihi: 09.12.2020 17:43 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020 17:51
Milyonlarca kişiye müjde! Evde çalışarak günlük 200 TL kazanmak mümkün! Korona virüs salgını tüm dünyayı kısa sürede etkisi altına almasının ardından mart ayından beri ülkemizde de sert etkileri hissettirmeye devam ediyor. Fakat bu dönemlerde evlerimize kapanmak zorunda kalmamız insanların boş vakitlerini kazanca dönüştürme isteklerini beraberinde getiriyor. Evinizde bilgisayarınız üzerinden para kazanarak ev ekonomisine katkıda bulunabilirsiniz. İşte, Evde çalışarak günlük 200 TL kazanmak mümkün...
GALERİ DEVAM EDİYOR EVDE PARA KAZANMAK MÜMKÜN! MAKALE YAZMAK...
Günümüzde en iyi bildiğimiz mesleklerden bir tanesi halineevde makale yazarlığı geldi. En iyi bildiğimiz konulardan tutun gündemde olan konulara kadar birçok alternatifi tercih edebileceğiz. Bu süreçlerde eğer en ufak bir fikir olmazsa bile ufak bir araştırma sonucunda makale yazmak çok kolay. Aranan şartlar arasında illa deneyimli olmak ya da iyi bir bilgi birikimine sahip olmak yer almıyor. Ufak bir araştırma sonucu ile elde edilen bilgileri özgün, yalın ve kendi cümleleriniz ile yazmak yeterli olacak.
ÖDEMELER NASIL OLUYOR?
Makale yazarak hayatını idame ettirmek isteyen herkesin merak ettiği konulardan bir tanesi ücretlendirmelerin ve hesaplamaların nasıl yapılıyor olduğudur. Bu durum genel olarak anlaşılan kişiye göre değişiyor olsa bile ortalama olarak 100 kelimesi 2 TL olarak ücretlendirilir. Fakat çalışmak için uygun yer bulan kişilerin ilk başlarda yüksek fiyat söylemek yerine daha makul seviyelerde tutması, kişilerin deneyim kazandıktan sonra örnek içerikleri ile uygun duruma geldikleri zaman fiyatlarını arttırmayı talep etmeleri daha doğru olacaktır.
GÜNDE 10 TANE YAZARAK AYDA 6 BİN TL
Eğer iş arayanlar yüz kelimesi 2 TL ile anlaşma yaparsa bile günde sadece 10 tane 1000 kelimelik içerik hazırlayarak ayda 6 bin TL kazanabilecek. Evde kalmak zorunda olduğumuz bu günleri boş bir şekilde geçirmek yerine her gün müsait anlarımızda bu on içeriği hazırlamak ayda altı bin TL civarında ek gelir olmasına yardımcı olacak.
KİMLER YAZI YAZABİLİR?
Makale yazarlığı konusunda birilerine bağlı olarak çalışma hayatına devam edilebileceği gibi, makale yazarlığı alanları için kurulan web sayfalarına üye olarak da devam ettirmek mümkün. Üye olunmasının ardından profilde düzenlemeler yapmak ve sadece müşterilerin gelmesini beklemek yeterli olacak.