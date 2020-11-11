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11 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Milyonlarca kişinin kazancı artacak: Emekli ve memur maaşları 2021 Ocak zammı ile ne kadar olacak? En düşük maaşlar... Milyonlarca kişinin kazancı artacak: Emekli ve memur maaşları 2021 Ocak zammı ile ne kadar olacak? En düşük maaşlar... Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Milyonlarca emekli ve memurun Ocak ayında kazancı artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memurların heyecanla beklediği ocak zammı için tahminler gelmeye başladı. Yılın ikinci altı aylık enflasyon verilerinin ardından milyonlarca kişinin maaşları netleşecek. 4 aylık verilerin açıklanmasının ardından detaylar belli olmaya başladı. Peki, 2021 Ocak zammı ile emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte merak edilenler... Giriş Tarihi: 11.11.2020 14:06 Güncelleme Tarihi: 11.11.2020 14:12
Milyonlarca emekli ve memurun yakından takip ettiği maaş zammı için geri sayım başladı. Geçtiğimiz günlerde ekim ayı enflasyon rakamının açıklanmasının ardından 4 aylık oranlar belli oldu. Bu gelişmelerin ardından yeni yılda geçerli olacak maaş zammı merak edilmeye başlandı. Konu ile ilgili son gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, 2021 Ocak zammı ile emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021'DE EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
2020'nin ikinci yarısında gerçekleşen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranını, yüzde 4'ü aşarsa aşan kısmı da memur emeklilerinin yüzde 3'lük artışa ilaveten alacağı enflasyon farkını gösterecek. 6 aylık verinin 4 aylık bölümü belli oldu.
Temmuz- Ekim enflasyonu yüzde 4.62 çıktı. 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerin zam oranı yüzde 4.62 olurken, memur emeklilerininki de yüzde 0.62 enflasyon farkıyla yüzde 3.62'ye ulaştı. Kasım ve Aralık enflasyonuna göre zam oranları yükselebilecek. Halen en düşük emekli aylığı esnafta bin 886, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 233, memurlarda 2 bin 814 lira seviyesinde bulunuyor.
Şu ana kadar gerçekleşen oranlara göre en düşük maaş esnafta bin 973, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 336, memur emeklilerinde 2 bin 916 liraya çıkacak.
2021'DE MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
Memurların, emeklilerin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Zam oranında enflasyon verileri belirleyici olacak. Bu nedenle hem emekliler hem de memurlar enflasyonu yakından izliyor.