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11 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Uzmanlardan kritik açıklama: İkinci el araba fiyatları düşecek mi? 2021'de sıfır araç gelecek mi? Yeni düzenleme ile... Uzmanlardan kritik açıklama: İkinci el araba fiyatları düşecek mi? 2021'de sıfır araç gelecek mi? Yeni düzenleme ile... Son dakika... İkinci el araba fiyatları düşecek mi? Koronavirüs salgını sonrası sıfır araç bulunurluğunun olmaması nedeniyle ikinci el araç fiyatları sert yükselmişti. Sıfır araç fiyatlarını geçen ikinci el piyasasının ne zaman düşeceği merak ediliyor. Uzmanlar ikinci el araç fiyatlarını etkileyecek yeni düzenleme hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, ikinci el araba fiyatları düşecek mi? Fiyatlar ne zaman düşecek mi? 2021'de sıfır araç gelecek mi? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 11.11.2020 12:55 Güncelleme Tarihi: 11.11.2020 13:10
Son dakika... İkinci el araba fiyatları düşecek mi? Pandemi süreci ile birlikte ikinci el araç piyasası da etkilenmişti. Sıfır araçların piyasada az bulunması, ikinci el araç fiyatlarının yükselmesine neden olmuştu. Araç alımı yapmak isteyen vatandaşlar, fiyatların düşüp düşmeyeceğini araştırıyor. Konu ile ilgili uzmanlardan kritik açıklama geldi. Peki, ikinci el araba fiyatları düşecek mi? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?
İkinci el araba fiyatları ile ilgili alınacak tedbirler kapsamında ithalat tedbiri gündeme geldi. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, bu düzenlemenin fiyatları olumlu etkileyeceğini açıkladı.
İTHALAT TEDBİRİ NEDİR? İkinci el araç piyasasında ortaya çıkan ve sürekli artış eğilimi gösteren fiyatlara yönelik alınacak tedbirler hükümetin de ajandasına girdi. Geçtiğimiz günlerde öne sürülen bir iddiaya göre; ikinci el araç piyasasına yönelik aralarında ithalatın da yapılmasının yer aldığı bir takım tedbirler gündemde..
Konuyla ilgili yenisafak.com'a konuşan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, ''Bizim için de sürpriz bir gündem maddesi oldu. Tabi bu yönde İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği olarak bir düşüncemiz vardı ancak olgunlaşmamıştı. O yüzden de kamuoyu ile paylaşmamıştık. Burada önemli olan nokta şu: Bu uygulama ile ne amaçlanıyor. İkinci el araçlarının fiyatlarının stabil hale getirilmesi mi?, yoksa tüketicinin lüks araca erişim noktasında yaşadığı zorluğun ortadan kaldırılması mı?. Bunu öğrenmek lazım.'' diye konuştu.
"ARAÇ ÇÖPLÜĞÜNE DÖNÜŞMEYELİM" Atılacak ithalat adımının da doğru bir şekilde hayata geçirilmesinin çok önemli olduğunun altını çizen Ertemel, ''O yüzden bu sürecin detaylarının iç dinamikleri de oynatmadan iyice olgunlaştırılması lazım. gerekiyor. Yani neyin ithal edilmesi gerektiği iyi tespit edilmeli. Burada kalkıp Avrupa'nın kullanmadığı araçları getirip Türkiye'yi de bir araba çöplüğüne dönüştürmemek lazım. Bu bizim isteyeceğimiz en son şey olur.''