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11 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Merkez Bankası ne zaman toplanacak? Faiz kararı hangi tarihte açıklanacak? Altın, Dolar, Euro düşer mi? Merkez Bankası ne zaman toplanacak? Faiz kararı hangi tarihte açıklanacak? Altın, Dolar, Euro düşer mi?
Merkez Bankası Başkanlığı'nda yaşanan değişiklik sonrasında yatırımcının gözü gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Yeni Başkan Naci Ağbal liderliğinde Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısından çıkacak faiz kararı piyasalara yön verecek. Altın, dolar ve euro yatırımı yapacak vatandaşlar Merkez Bankası ne zaman toplanacak? sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte, faiz kararı hangi tarihte açıklanacak? Altın, Dolar, Euro düşer mi?
Giriş Tarihi: 11.11.2020 16:01 Güncelleme Tarihi: 11.11.2020 16:11
Merkez Bankası ne zaman toplanacak? Faiz kararı hangi tarihte açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hafta içinde Merkez Bankası Başkanlığı'na Naci Ağbal'ın getirilmesinin ardından yatırımcı, Merkez Bankası faiz kararını merak ediyor. Dolar, Euro ve Altın yatırımı yapacak yatırımcı Merkez Bankası faiz kararı hakkında gelecek açıklamayı bekleniyor. İşte, Merkez Bankası ne zaman toplanacak? Faiz kararı hangi tarihte açıklanacak? Altın, Dolar, Euro düşer mi?
GALERİ DEVAM EDİYOR MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN? Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal göreve getirilmesinin ardından yaptığı açıklamada fiyat istikrarına vurgu yapmıştı. Ağbal, "TCMB olarak temel amacımız fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacaktır" dedi. Açıklamada şu ifadeler yer verildi: "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak temel amacımız fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Para politikasında, şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde iletişim güçlendirilecektir. 19 Kasım 2020 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısına kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilip, gelişmeler de yakından takip edilerek; oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında gerekli politika kararları alınacaktır."
Analistler, piyasaların odağının 19 Kasımda toplanacak olan TCMB Para Politikası Kurulu toplantısında ve bu toplantıdan çıkacak olan faiz kararında olacağını vurguluyor.
DOLAR DAHA DÜŞECEK Mİ?
A Para'da yayına katılan Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı Onurcan Bal, altın ve dolar piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bal yaptığı açıklamada; Orta ve uzun vadede dolarda zayıflama hisse senedi ve altın tarafında yukarı yönlü fiyatlama beklentimizi genel olarak koruduğumuzu söyleyebilirim" dedi.