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Milyonlarca kişi SGK'da parasını unuttu! Bu 11 desteği çoğu kişi bilmiyor! Kaç TL biriktiğini tıkla öğren!

SGK tarafından sunulan, ancak unutulduğu için alınmayan birçok ödeme ve destek bulunuyor. Bu destek ödemeleri, vatandaşlar tarafından alınmadığı için SGK hesaplarında kalıyor. Bu konuda vatandaşların haklarının olduğu ve 11 farklı ödeme detaylarına dair bilgiler paylaşılıyor. Ancak, vatandaşlar bu desteklerin farkında olmadığı için hak ettikleri ödemeleri alamıyorlar. İşte detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.08.2023 13:00 Güncelleme Tarihi: 06.08.2023 13:00
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Milyonlarca kişi SGK’da parasını unuttu! Bu 11 desteği çoğu kişi bilmiyor! Kaç TL biriktiğini tıkla öğren!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), çalışma hayatında olan veya önceden çalışmış olan vatandaşlara çeşitli haklar sunuyor. Birçok vatandaş bu sağlanan hakları bilmediği için ödemelerini alamıyorlar. SGK, milyonlarca lira değerinde yardımları vatandaşların banka hesaplarına yatırdı. Ancak geçtiğimiz aylarda açıklanan bir rapora göre, bu yardımların bir kısmı vatandaşlar tarafından çekilmediği için geri gönderilen miktar 99 milyon TL olarak belirlendi.

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Milyonlarca kişi SGK’da parasını unuttu! Bu 11 desteği çoğu kişi bilmiyor! Kaç TL biriktiğini tıkla öğren!

SGK'DAN ALINABİLECEK OLAN DESTEKLER

Devlet vatandaşlara çok sayıda alanda maddi yardımlarda bulunuyor. Çalışan, çalışmayan, yaşlı, yeni doğmuş, bakıma muhtaç ve hasta gibi çeşitli durumlarda bulunan vatandaşlara sağlanan bu destekler vatandaşların mağduriyetlerinin en aza indirilmesi adına veriliyor.

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Milyonlarca kişi SGK’da parasını unuttu! Bu 11 desteği çoğu kişi bilmiyor! Kaç TL biriktiğini tıkla öğren!

Devlet tarafından sağlanan bu desteklerin bazıları için vatandaşlardan hiçbir koşul talep edilmezken bazı destekler için ise mevzuatta yer alan şartların sağlanması gerekiyor. İşte söz konusu desteklere dair detaylar...

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Milyonlarca kişi SGK’da parasını unuttu! Bu 11 desteği çoğu kişi bilmiyor! Kaç TL biriktiğini tıkla öğren!

YOLLUK ÖDEMESİ YARDIMI

Sigortalı tıbbi (organ nakli, kanser tedavisi, acil gibi haller) veya zorunlu bir nedenden dolayı yerleşim yeri dışında başka bir hastaneye sevki gerekiyorsa SGK yolluk ödemesi yapıyor. Yol ve gündelik ödemesi hak sahibin kendisine veya anne, baba, eş ve çocuklara PTT aracılığıyla yapılıyor. Yolluk ödemesine başvurular SGk il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkezlerine yapılıyor.

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Milyonlarca kişi SGK’da parasını unuttu! Bu 11 desteği çoğu kişi bilmiyor! Kaç TL biriktiğini tıkla öğren!

CENAZE YARDIM PARASI

Devlet sigortalı olarak çalışan bir kişi vefat ettiğinde ailesine yakınlarına yardım parası ödemesi yapar.

Cenaze yardımı ödemesinden faydalanmak isteyen vatandaşlar başvurularını SGK'ya yaparlar. Ödemeler 801 TL olarak ödenir. Ödemeler ilk olarak eşi ve çocuklara yapılır. Eğer vefat eden kişinin eşi ve çocuğu yoksa ödeme anne baba kardeşlere yapılır.