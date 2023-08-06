Milyonlarca kişi SGK'da parasını unuttu! Bu 11 desteği çoğu kişi bilmiyor! Kaç TL biriktiğini tıkla öğren!

SGK tarafından sunulan, ancak unutulduğu için alınmayan birçok ödeme ve destek bulunuyor. Bu destek ödemeleri, vatandaşlar tarafından alınmadığı için SGK hesaplarında kalıyor. Bu konuda vatandaşların haklarının olduğu ve 11 farklı ödeme detaylarına dair bilgiler paylaşılıyor. Ancak, vatandaşlar bu desteklerin farkında olmadığı için hak ettikleri ödemeleri alamıyorlar. İşte detayları...