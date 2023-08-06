06 Ağustos 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Emekli zamlı maaş ödeme takvimi belli oldu 2023! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! Tahsis numarasına göre yatacak! 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar.....

Emekli zamlı maaş ödeme takvimi belli oldu 2023! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! Tahsis numarasına göre yatacak! 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar.....

Zamlı emekli maaş ödeme günleri hakkında yapılan aramalar hız kazandı. Ağustos ayının gelmesiyle birlikte, emekli maaşları için ödeme tarihleri merak ediliyor. Emekli maaşı ödeme tarihi, hafta sonuna rastlayan hak sahipleri için önemli bir konu haline geldi. Bu durumda, ödemeler Cuma veya Pazartesi günleri gerçekleştiriliyor. Emekli maaşı alan vatandaşların ödemeleri, hafta sonu günlerine denk gelirse, ödemeleri öncesi veya sonrasında gerçekleşiyor. İşte emekli zamlı maaş ödeme takvimi!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.08.2023 17:24
  • 1
  • 19
Emekli zamlı maaş ödeme takvimi belli oldu 2023! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! Tahsis numarasına göre yatacak! 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar.....

Emekli maaşı ödemeleri, tahsis numarasının son hanesine göre belirlenen tarih aralıklarında gerçekleştiriliyor. Türkiye'de Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bağlı SSK'lı emekliler ve Bağ-Kur'lular, ödeme alacakları tarihleri önceden belirlenmiş olan dönemlerde maaşlarını alabiliyorlar. SSK'lı emekliler ve Bağ-Kur'luların emekli maaş ödemeleri, SGK tarafından düzenlenen takvimlere göre yapılıyor. İşte, zamlı maaş ödeme takvimi!

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 19
Emekli zamlı maaş ödeme takvimi belli oldu 2023! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! Tahsis numarasına göre yatacak! 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar.....

Bu ödeme düzenlemesi sayesinde, emekli maaşlarının ödeme günleri belirli bir düzen içerisinde gerçekleşiyor. Örneğin, maaş ödemesi Cumartesi gününe rastlayan emekli hak sahipleri Cuma günü maaşlarını alırken, Pazar gününe rastlayanlar ise Pazartesi günü ödemelerini alıyorlar.

  • 3
  • 19
Emekli zamlı maaş ödeme takvimi belli oldu 2023! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! Tahsis numarasına göre yatacak! 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar.....

AĞUSTOS AYI ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Normal şartlarda emekli maaşları tahsis numarasının son hanesine göre yatırılmaktadır. Emekli maaşı ödemesi tarihi Cumartesi gününe rastlayan hak sahiplerinin ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayanların ödemesi ise Pazartesi yapılıyor.

  • 4
  • 19
Emekli zamlı maaş ödeme takvimi belli oldu 2023! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! Tahsis numarasına göre yatacak! 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar.....

SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemesini alıyor.

  • 5
  • 19
Emekli zamlı maaş ödeme takvimi belli oldu 2023! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! Tahsis numarasına göre yatacak! 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar.....

SSK EMEKLİLERİNDE ÖDEME TAKVİMİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda