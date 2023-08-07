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Haberler Galeri EYT'de B takımı oluştu! SGK 4B'linin sigorta prim gününü geriye çekiyor! Tam 5 yıl erken emeklilik müjdesi geldi! 1800 günlük prim indirimi...

EYT'de B takımı oluştu! SGK 4B'linin sigorta prim gününü geriye çekiyor! Tam 5 yıl erken emeklilik müjdesi geldi! 1800 günlük prim indirimi...

Bağ-Kur sigortalılarını ilgilendiren prim indirimi ile ilgili yapılan düzenleme, emeklilik için gereken prim gün sayısının 9000'den 7200'e düşürülmesini içeriyor. Bu düzenlemeyle birlikte, emeklilik için gerekli prim günleri arasında 5 yıllık bir fark ortadan kalkacak. Bu değişiklik sayesinde, yaklaşık 1 milyon Bağ-Kur sigortalısı emekli olmak için daha az prim gününe sahip olacak ve emeklilik hedeflerine daha hızlı ulaşabilecekler. İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.08.2023 15:42 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 15:45
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EYT’de B takımı oluştu! SGK 4B’linin sigorta prim gününü geriye çekiyor! Tam 5 yıl erken emeklilik müjdesi geldi! 1800 günlük prim indirimi...

EYT düzenlemesi ile birlikte milyonlarca kişiye emeklilik fırsatı doğarken, gelecek dönemde Bağkur'lular ve kadınlar için düzenlemeler de gündeme gelmiştir. Bağkur'lular için yapılan düzenleme, 1800 gün prim indirimi sağlayarak 5 yıllık süre farkını ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. Bu prim düzenlemesi sayesinde erken emeklilik imkanı sunulurken, aynı zamanda yüzde 20 daha yüksek emekli aylığı alma olanağı da sağlanacaktır. İşte merak edilen detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’de B takımı oluştu! SGK 4B’linin sigorta prim gününü geriye çekiyor! Tam 5 yıl erken emeklilik müjdesi geldi! 1800 günlük prim indirimi...

Önümüzdeki dönemde Meclis'e taşınacak yeni emeklilik reformu ile küçük esnafın, çiftçilerin aralarında yer aldığı 1 milyon Bağ-Kur'lunun emeklilik için prim gün şartı 9000'den 7200'e çekilecek.

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EYT’de B takımı oluştu! SGK 4B’linin sigorta prim gününü geriye çekiyor! Tam 5 yıl erken emeklilik müjdesi geldi! 1800 günlük prim indirimi...

Kuaför, manav, bakkal, tesisatçı, pazarcı, marangoz ve terziler de dahil olmak üzere küçük esnaf 5 yıl daha az primle emekli olabilecek. Bağ-Kur'lunun prim yükü düşecek.

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EYT’de B takımı oluştu! SGK 4B’linin sigorta prim gününü geriye çekiyor! Tam 5 yıl erken emeklilik müjdesi geldi! 1800 günlük prim indirimi...

Kendi hesabına çalışan doktor, eczacı, avukat gibi meslek grupları ile isteğe bağlı prim ödeyenlerin de kapsama alınması bekleniyor.

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EYT’de B takımı oluştu! SGK 4B’linin sigorta prim gününü geriye çekiyor! Tam 5 yıl erken emeklilik müjdesi geldi! 1800 günlük prim indirimi...

KADINLARA PRİM DESTEĞİ

Meclis'e taşınacak bir başka düzenlemeyle ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primlerine devlet desteği sağlanacak.