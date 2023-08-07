EYT'de B takımı oluştu! SGK 4B'linin sigorta prim gününü geriye çekiyor! Tam 5 yıl erken emeklilik müjdesi geldi! 1800 günlük prim indirimi...

Bağ-Kur sigortalılarını ilgilendiren prim indirimi ile ilgili yapılan düzenleme, emeklilik için gereken prim gün sayısının 9000'den 7200'e düşürülmesini içeriyor. Bu düzenlemeyle birlikte, emeklilik için gerekli prim günleri arasında 5 yıllık bir fark ortadan kalkacak. Bu değişiklik sayesinde, yaklaşık 1 milyon Bağ-Kur sigortalısı emekli olmak için daha az prim gününe sahip olacak ve emeklilik hedeflerine daha hızlı ulaşabilecekler. İşte konuya ilişkin tüm detaylar...