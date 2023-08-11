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Haberler Galeri İlk defa ev alacaklara büyük jest! 1+1, 2+1, 3+1 konut sahibi olmak isteyenlere destek ödemesi ne zaman, şartları neler? Ödemeler nereden, nasıl yapılacak?

İlk defa ev alacaklara büyük jest! 1+1, 2+1, 3+1 konut sahibi olmak isteyenlere destek ödemesi ne zaman, şartları neler? Ödemeler nereden, nasıl yapılacak?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ilk defa konut alacak olan vatandaşlara yönelik finansal destek sağlanacağını duyurdu. Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar konuya ilişkin detayları araştırmaya başladı. Destek ödemelerinin ne zaman ve nasıl yapılacağı ise merak konusu oldu. Peki Ev sahibi olmak isteyenlere destek ödemesi ne zaman, şartları neler? Ödemeler nereden, nasıl yapılacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.08.2023 20:59 Güncelleme Tarihi: 11.08.2023 21:03
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İlk defa ev alacaklara büyük jest! 1+1, 2+1, 3+1 konut sahibi olmak isteyenlere destek ödemesi ne zaman, şartları neler? Ödemeler nereden, nasıl yapılacak?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ilk defa konut alacak olan vatandaşlara yönelik finansal destek sağlanacağını duyurdu. Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar konuya ilişkin detayları araştırmaya başladı. Destek ödemelerinin ne zaman ve nasıl yapılacağı ise merak konusu oldu. Peki Ev sahibi olmak isteyenlere destek ödemesi ne zaman, şartları neler? Ödemeler nereden, nasıl yapılacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İlk defa ev alacaklara büyük jest! 1+1, 2+1, 3+1 konut sahibi olmak isteyenlere destek ödemesi ne zaman, şartları neler? Ödemeler nereden, nasıl yapılacak?

İLK DEFA EV ALMAK İSTEYENLERE MÜJDE!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Finans Merkezi'nde finans sektörünün önde gelen temsilcileriyle bir araya gelerek Orta Vadeli Program hazırlıklarını değerlendirdi.

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İlk defa ev alacaklara büyük jest! 1+1, 2+1, 3+1 konut sahibi olmak isteyenlere destek ödemesi ne zaman, şartları neler? Ödemeler nereden, nasıl yapılacak?

Yapılan bu önemli toplantıda Cevdet Yılmaz, ev sahibi olmak isteyenlere müjde niteliğinde bir haber verdi. İlk evini alacaklara yönelik olarak finansal destek sağlanacağını duyuran Yılmaz, "Konut arzı teşvik edilecek. İlk konut alacak olanlara finansal destek verilecek" şeklinde ifadeler kullandı.

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İlk defa ev alacaklara büyük jest! 1+1, 2+1, 3+1 konut sahibi olmak isteyenlere destek ödemesi ne zaman, şartları neler? Ödemeler nereden, nasıl yapılacak?

Ayrıca, "İlk konut edinimini destekleyici çerçevede hareket edeceğiz. Merkez Bankası ile BDDK'nın bu konuda çalışması var, konut arzını artırmak durumundayız" şeklinde de açıklamalarda bulundu.

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İlk defa ev alacaklara büyük jest! 1+1, 2+1, 3+1 konut sahibi olmak isteyenlere destek ödemesi ne zaman, şartları neler? Ödemeler nereden, nasıl yapılacak?

Cevdet Yılmaz'ın bu duyurusu sonrasında, ev sahibi olmayı hedefleyen vatandaşlar arasında konuyla ilgili aramalar hız kazandı.