İlk defa ev alacaklara büyük jest! 1+1, 2+1, 3+1 konut sahibi olmak isteyenlere destek ödemesi ne zaman, şartları neler? Ödemeler nereden, nasıl yapılacak?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ilk defa konut alacak olan vatandaşlara yönelik finansal destek sağlanacağını duyurdu. Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar konuya ilişkin detayları araştırmaya başladı. Destek ödemelerinin ne zaman ve nasıl yapılacağı ise merak konusu oldu. Peki Ev sahibi olmak isteyenlere destek ödemesi ne zaman, şartları neler? Ödemeler nereden, nasıl yapılacak?