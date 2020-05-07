Milyonlarca kişi faydalanıyor! Düşük faizli kredi kampanyası devam ediyor! Şartlar neler?

Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından düşük faizli destek kredisi başvuruları alınıyor. Koronavirüs salgını sonrası vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılanabilmesi için verilen düşük faizli destek kredisi sonuçları açıklanıyor. Başvuru yapan milyonlarca vatandaş kredilerini çekmeye başladılar. 3 kamu bankası tarafından 5.000 TL, 7.500 TL ve 10.000 TL verilen destek kredisine dair merak edilenleri ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz. Peki, kimler destek kredisinden faydalanabilir? Başvuru şartları neler?

