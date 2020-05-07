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Milyonlarca kişi faydalanıyor! Düşük faizli kredi kampanyası devam ediyor! Şartlar neler?
Yeni tip koronavirüs pandemisi sonrası 3 kamu bankasından vatandaşların finansla açıdan desteklenmesi için sağlanan düşük faizli kredi desteğine başvurular devam ediyor. Bireysel İhtiyaç Destek Kredisi başlığı altında verilen kredi ödemeleri başladı. Başvuru yapan milyonlarca kişi paralarını çekmeye başladılar. Bankaya gitmeden başvurularını gerçekleştirebilirsiniz. Destek kredisi için başvuru şartları neler? Kimler bu krediden yararlanabilir? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 07.05.2020 09:46 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020 10:05
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