Bayram kredisi veren bankalar hangileri? Akbank, İş Bankası, Denizbank, Vakıfbank bayram kredisi başvuru başladı mı?

Son dakika... Bayram kredisi veren bankalar hangileri? Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala, her yıl olduğu gibi bu yıl da en çok merak edilenlerden biri "banka kredisi veren bankalar" oldu. Akbank tarafından yüzde 0,99'dan başlayan faizlerle "Ramazan Bayramına Özel İhtiyaç Kredisi" kampanyasının başlatılmasının ardından diğer bankaların da kredi fırsatları araştırılmaya başlandı. Peki, bayram kredisi veren bankalar hangileri? Akbank, İş Bankası, Denizbank, Vakıfbank bayram kredisi başvuru başladı mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 07.05.2020 12:48 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020 12:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL