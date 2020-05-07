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Bayram kredisi veren bankalar hangileri? Akbank, İş Bankası, Denizbank, Vakıfbank bayram kredisi başvuru başladı mı?

Son dakika... Bayram kredisi veren bankalar hangileri? Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala, her yıl olduğu gibi bu yıl da en çok merak edilenlerden biri "banka kredisi veren bankalar" oldu. Akbank tarafından yüzde 0,99'dan başlayan faizlerle "Ramazan Bayramına Özel İhtiyaç Kredisi" kampanyasının başlatılmasının ardından diğer bankaların da kredi fırsatları araştırılmaya başlandı. Peki, bayram kredisi veren bankalar hangileri? Akbank, İş Bankası, Denizbank, Vakıfbank bayram kredisi başvuru başladı mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 07.05.2020 12:48 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020 12:59
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Bayram kredisi veren bankalar hangileri? Akbank, İş Bankası, Denizbank, Vakıfbank bayram kredisi başvuru başladı mı?

Son dakika... Bayram kredisi veren bankalar hangileri? Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala bayram kredisi detaylarını merak eden vatandaşlar, son günlerde bu soruya yanıt aramaya başladılar. Akbank'ın "Ramazan Bayramına Özel İhtiyaç Kredisi" kampanyasını başlatmasının ardından kredi veren bankalar listesi merak ediliyor. Bayram kredisi ile ilgili son gelişmeleri haberimizde derledik. Peki, bayram kredisi veren bankalar hangileri? Akbank, İş Bankası, Denizbank, Vakıfbank bayram kredisi başvuru başladı mı? İşte ayrıntılar...

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Bayram kredisi veren bankalar hangileri? Akbank, İş Bankası, Denizbank, Vakıfbank bayram kredisi başvuru başladı mı?

AKBANK BAYRAM KREDİSİ BAŞVURUSU BAŞLADI

Akbank, yüzde 0,99'dan başlayan faizlerle "Ramazan Bayramına Özel İhtiyaç Kredisi" kampanyası başlattı.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında Akbank'tan ihtiyaç kredisi kullanacak Akbank müşterileri, kredilerinin ilk taksitlerini de 3 aya kadar erteleyebilecek.

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Bayram kredisi veren bankalar hangileri? Akbank, İş Bankası, Denizbank, Vakıfbank bayram kredisi başvuru başladı mı?

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, şunları kaydetti:

"Olağanüstü günlerden geçtiğimiz bu dönemde her türlü kolaylığı müşterilerimize sunmak birinci vazifemiz. Müşterilerimiz sevdiklerinin fiziken yanında olamasa da biz Akbank olarak bu bayramın buruk geçmemesi için elimizden geleni yapmaya hazırız ve bu amaçla her zaman olduğu gibi bu dönemde de müşterilerimizin yanındayız.

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Bayram kredisi veren bankalar hangileri? Akbank, İş Bankası, Denizbank, Vakıfbank bayram kredisi başvuru başladı mı?

Müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaları için yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranlarıyla ve bütçelerine uygun farklı ödeme seçenekleri ile kredi kullanma imkanı sunuyoruz. Kredi kullanmak isteyen müşterilerimiz 7/24 Akbank Mobil aracılığıyla kredi başvurularını yapabilir ya da dilerlerse 444 25 25 Müşteri İletişim Merkezi'mizi arayabilir veya kendilerine en yakın Akbank şubesi ile kolayca iletişime geçebilirler."

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Bayram kredisi veren bankalar hangileri? Akbank, İş Bankası, Denizbank, Vakıfbank bayram kredisi başvuru başladı mı?

İŞ BANKASI BAYRAM KREDİSİ BAŞVURU BAŞLADI MI?

İş Bankası tarafından bayram kredisi ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Her yıl Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda avantajlı faiz oranları ile kredi fırsatı sınan İş Bankası tarafından resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.