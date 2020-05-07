Dolar son dakika yükselişte! 7 Mayıs euro ve dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları

Son dakika... Dolar kurunda dalgalı seyir sürüyor. Yeni tip kovid-19 salgını sonrası hareketlilik yaşan dolar/TL, dünkü kapanışta 7.1988 lirayı gördükten sonra 7 Mayıs Perşembe gününe 7.2130 liradan başladı. Avrupa tarafında, Almanya mahkemeleri ile Avrupa Merkez Bankası arasındaki uyumsuzluk devam ederken, avro/dolar paritesi de düşüş eğilimini sürdürüyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 7 Mayıs güncel döviz kurları...

Giriş Tarihi: 07.05.2020 09:29 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020 09:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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