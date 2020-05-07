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Haberler Galeri Dolar son dakika yükselişte! 7 Mayıs euro ve dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları

Dolar son dakika yükselişte! 7 Mayıs euro ve dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları

Son dakika... Dolar kurunda dalgalı seyir sürüyor. Yeni tip kovid-19 salgını sonrası hareketlilik yaşan dolar/TL, dünkü kapanışta 7.1988 lirayı gördükten sonra 7 Mayıs Perşembe gününe 7.2130 liradan başladı. Avrupa tarafında, Almanya mahkemeleri ile Avrupa Merkez Bankası arasındaki uyumsuzluk devam ederken, avro/dolar paritesi de düşüş eğilimini sürdürüyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 7 Mayıs güncel döviz kurları...

Giriş Tarihi: 07.05.2020 09:29 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020 09:35
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Dolar son dakika yükselişte! 7 Mayıs euro ve dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları

Son dakika... Dolar kuru bugün ne kadar? Piyasalarda koronavirüse ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Türkiye dahil çoğu ülke kovid-19'a karşı alınan tedbirleri esnetmeye başladı. Dün 7,1988'den kapanışa yapan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,2150 seviyesinde işlem gördü. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 7 Mayıs güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

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Dolar son dakika yükselişte! 7 Mayıs euro ve dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları

EURO VE DOLAR NE KADAR?

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Dolar son dakika yükselişte! 7 Mayıs euro ve dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları

KÜRESEL PİYASALAR VERİ ODAKLI SEYREDİYOR

Küresel piyasalarda dalgalı bir seyir izlenirken, yatırımc��lar, açıklanan makroekonomik veriler ve şirket bilançolarına odaklandı.

Piyasalar, bir yandan ekonomilerin yeniden açılmasına yönelik iyimserlik, diğer yandan belirsizlikler ve tarihi düşük seviyelerdeki makroekonomik verilere ilişkin endişelerle dalgalı bir seyir izlerken, bugün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) beklentiler doğrultusunda faizlerde değişiklik yapmaması sonrası veri odaklı bir seyir söz konusu olacak.

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Dolar son dakika yükselişte! 7 Mayıs euro ve dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları

ABD'de dün açıklanan ADP özel sektör istihdamı, nisanda 20 milyon 236 bin azalarak tüm zamanların en yüksek düşüşünü kaydetti. Verinin ardından borsalarda karışık bir seyir izlendi. Ağırlıklı olarak teknoloji hisselerinde alımlar görülse de sanayi ve hizmet sektörü hisselerinde düşüşler kaydedildi.

Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,91 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,70 değer kaybederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,51 yükseldi.

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Dolar son dakika yükselişte! 7 Mayıs euro ve dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları

Analistler, cuma günü yayımlanacak ABD'nin nisan ay istihdam raporu öncesi bugünkü haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini bildirdi. ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle son 6 haftada toplam 30 milyon 307 bine ulaşmıştı.

Avrupa tarafında, Almanya mahkemeleri ile Avrupa Merkez Bankası arasındaki uyumsuzluk devam ederken, avro/dolar paritesi de düşüş eğilimini sürdürüyor. Parite, dün yüzde 0,4 azalışla 1,0795'e geriledi ve böylece haftalık değer kaybı yüzde 2'ye yaklaştı.