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Araba alacaklar pür dikkat kesildi! Sıfır arabalarda ÖTV indirimi olacak mı? 2021 yılında ÖTV indirimi gelecek mi?

Sıfır arabalarda ÖTV indirimi olacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sıfır araba almak isteyen vatandaşlar 2021 yılı içinde ÖTV indiriminin gelip gemeyeceğini merak ediyor. Pandemi döneminde olumsuz etkilenen sektörde araç satışı neredeyse durma noktasına geldi. Özel Tüketim Vergisi ( ÖTV) belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. Konuyla ilgili detaylara haberimizde yer verdik. İşte, sıfır arabalarda ÖTV indirimi olacak mı? 2021 yılında ÖTV indirimi gelecek mi?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.07.2021 23:21 Güncelleme Tarihi: 26.07.2021 23:21
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Araba alacaklar pür dikkat kesildi! Sıfır arabalarda ÖTV indirimi olacak mı? 2021 yılında ÖTV indirimi gelecek mi?

Sıfır arabalarda ÖTV indirimi olacak mı? 2021 yılında ÖTV indirimi gelecek mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sıfır araba almak isteyenler ÖTV indirimi için beklentilerini dile getiriyor. Matrah değişimi ve ÖTV indiriminin yıl içinde olup olmayacağı merak ediliyor. Aşılma sürecinin hızlanması beraberinde vaka sayısının azalması araba piyasasında hareketliliğe neden olurken ÖTV indirimi için detayları haberimizde derledik. İşte, sıfır arabalarda ÖTV indirimi olacak mı? 2021 yılında ÖTV indirimi gelecek mi?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Araba alacaklar pür dikkat kesildi! Sıfır arabalarda ÖTV indirimi olacak mı? 2021 yılında ÖTV indirimi gelecek mi?

ÖTV İNDİRİMİ GELECEK Mİ?

İkinci el ve sıfır araçlara talep artarken, yüzde 50'lik ÖTV diliminde çok az sayıda otomobilin kaldığı açıklandı. Araç fiyatlarındaki yükseliş sonrası ÖTV indirimi yeniden gündeme geldi. Ancak bayram öncesi ya da sonrasında ÖTV indirimi uygulanıp uygulanmayacağı henüz bilinmiyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Araba alacaklar pür dikkat kesildi! Sıfır arabalarda ÖTV indirimi olacak mı? 2021 yılında ÖTV indirimi gelecek mi?

Yerli üretim araçları teşvik etmek için düzenlenen matrah dilimlerinde yerli üretimlerin dahi bir kısmı yüksek dilimlerde kaldı. Bu konuya dur demek için ise sektör temsilcileri adımlarını hızlandırdı. Matrahta düzenleme talebi ile bakanlığın kapısını çaldı.

Peki, ÖTV matrahı değişecek mi?

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Araba alacaklar pür dikkat kesildi! Sıfır arabalarda ÖTV indirimi olacak mı? 2021 yılında ÖTV indirimi gelecek mi?

ÖTV MATRAHI DEĞİŞECEK Mİ?

Hürriyet'in haberine göre, Hyundai'nin İzmit'teki fabrikasında ürettiği yeni modeli Bayon'un Çanakkale'de gerçekleştirilen test sürüşü organizasyonunda sorularımızı yanıtlayan Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel modelin alt donanım paketlerini şu an için yüzde 50'lik dilimde tutabildiklerini vurgulayarak, "Ancak hem maliyetler hem de döviz kurunun değişkenliği ile fiyatlar artmaya devam ediyor. Matrah düzenlemesi şart. Biz de bu konuda görüşmelerimize devam ediyoruz. Özellikle ODD ve OSD üzerinden konunun sıkı takipçisiyiz. Çok kısa bir süre içerisinde matrah dilimlerinde yeni bir düzenleme olmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

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Araba alacaklar pür dikkat kesildi! Sıfır arabalarda ÖTV indirimi olacak mı? 2021 yılında ÖTV indirimi gelecek mi?

Öte yandan bakanlığa yakın kaynaklardan, sektör temsilcilerinin bu yönde talebinin olduğu ancak ÖTV matrahının değişimine ilişkin resmi bir gelişmeyi henüz teyit edemeyecekleri bilgisi alındı.