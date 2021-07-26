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Araba alacaklar pür dikkat kesildi! Sıfır arabalarda ÖTV indirimi olacak mı? 2021 yılında ÖTV indirimi gelecek mi?
Sıfır arabalarda ÖTV indirimi olacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sıfır araba almak isteyen vatandaşlar 2021 yılı içinde ÖTV indiriminin gelip gemeyeceğini merak ediyor. Pandemi döneminde olumsuz etkilenen sektörde araç satışı neredeyse durma noktasına geldi. Özel Tüketim Vergisi ( ÖTV) belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. Konuyla ilgili detaylara haberimizde yer verdik. İşte, sıfır arabalarda ÖTV indirimi olacak mı? 2021 yılında ÖTV indirimi gelecek mi?