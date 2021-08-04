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Haberler Galeri Milyonlarca işçiye zam müjdesi! Talep kabul edilirse 600 TL zam gelecek! Taşeron ve kamu işçileri maaş zammı açıklandı mı?

Milyonlarca işçiye zam müjdesi! Talep kabul edilirse 600 TL zam gelecek! Taşeron ve kamu işçileri maaş zammı açıklandı mı?

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. 700 bini aşkın çalışanı ilgilendiren maaş zammı için toplu sözleşme görüşmelerinin sonuçlanması bekleniyor. Yaklaşık 4.2 milyon memur ve 2,2 milyon emeklinin beklediği zam pazarlığı 2 Ağustos'ta yapılan ilk toplantıyla başlamış oldu. Sendikalar taleplerini kamuoyu ile paylaşmıştı. Taleplerin hayata geçmesi halinde işçiye 600 TL tutarında zammın yolu açılacak. İşte, taşeron ve kamu işçileri maaş zammı açıklandı mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.08.2021 19:06
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Milyonlarca işçiye zam müjdesi! Talep kabul edilirse 600 TL zam gelecek! Taşeron ve kamu işçileri maaş zammı açıklandı mı?

Milyonlarca işçiye zam müjdesi. Talep kabul edilirse 600 TL zam gelecek. Taşeron ve kamu işçileri maaş zammı açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Memur sendikaları 600 TL seyyanen zam için taleplerini iletti. Ardından 2022 için yüzde 21 zam isterlerken 2023 yılı için ise yüzde 17 zam talebini ilettiler. Binlerce çalışanı yakından ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri için detaylar kısa süre sonra belli olacak. İşte, taşeron ve kamu işçileri maaş zammı açıklandı mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Milyonlarca işçiye zam müjdesi! Talep kabul edilirse 600 TL zam gelecek! Taşeron ve kamu işçileri maaş zammı açıklandı mı?

Memur sendikaları öncelikle 600 TL seyyanen zam talebinde bulundular. Ardından 2022 için yüzde 21 zam isterlerken 2023 yılı için ise yüzde 17 zam talebini ilettiler. Sendikaların maaşlarla ilgili bu genel taleplerinin dışında tüm alt hizmet kollarıyla ilgili ayrı ayrı da sosyal ve mali haklarla ilgili talepler konuşulmaya başlandı.

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Milyonlarca işçiye zam müjdesi! Talep kabul edilirse 600 TL zam gelecek! Taşeron ve kamu işçileri maaş zammı açıklandı mı?

Ancak asıl pazarlıkların 12 Ağustos'tan sonra başlaması bekleniyor. Çünkü bu tarihte kamu işvereni olarak hükümetin memur sendikalarının taleplerine karşılık önerisi kesinleşmiş olacak ve kamuoyu ile paylaşılacak. Pazarlıklar bu teklif üzerinden başlamış olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memurların toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin, "Türkiye, çalışanlarını enflasyonun altında ezdirmeyecektir. Enflasyonun üzerinde bir noktada meseleyi ele alacağız" demişti.

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Milyonlarca işçiye zam müjdesi! Talep kabul edilirse 600 TL zam gelecek! Taşeron ve kamu işçileri maaş zammı açıklandı mı?

İŞÇİLER DE BEKLİYOR

Öte yandan yaklaşık 700 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşmelerin de bu hafta netleşmesi bekleniyor. İşçi sendikaları tekliflerini sunmuş hükümet de kendi önerisini açıklamıştı. Şimdi hükümetin yeniden bir teklif ile gelmesi bekleniyor. Bu yeni teklif üzerinden de görüşmeler devam edecek.

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Milyonlarca işçiye zam müjdesi! Talep kabul edilirse 600 TL zam gelecek! Taşeron ve kamu işçileri maaş zammı açıklandı mı?

KİMLERİ İLGİLENDİRİYOR?

*700 binden fazla kamu işçisi

*4 milyona yakın memur

*2 milyondan fazla memur emeklisi