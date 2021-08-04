04 Ağustos 2021, Çarşamba
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Milyonlarca işçiye zam müjdesi! Talep kabul edilirse 600 TL zam gelecek! Taşeron ve kamu işçileri maaş zammı açıklandı mı?
Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. 700 bini aşkın çalışanı ilgilendiren maaş zammı için toplu sözleşme görüşmelerinin sonuçlanması bekleniyor. Yaklaşık 4.2 milyon memur ve 2,2 milyon emeklinin beklediği zam pazarlığı 2 Ağustos'ta yapılan ilk toplantıyla başlamış oldu. Sendikalar taleplerini kamuoyu ile paylaşmıştı. Taleplerin hayata geçmesi halinde işçiye 600 TL tutarında zammın yolu açılacak. İşte, taşeron ve kamu işçileri maaş zammı açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 04.08.2021 19:06
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