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03 Şubat 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri İŞKUR'dan yeni gelir kapısı: KPSS şartlı, şartsız 3500 TL maaşla personel alımı! Evde oturduğunuz yerden... İŞKUR'dan yeni gelir kapısı: KPSS şartlı, şartsız 3500 TL maaşla personel alımı! Evde oturduğunuz yerden...
KPSS şartlı, şartsız 3500 TL maaşla personel alımı için yayınlanan ilanlar yakından takip ediliyor. Koronavirüs salgını sürecinde İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlar yakından takip ediliyor. İŞKUR yayınlandığı ilanlarda KPSS şartı isterken, bazı iş ilanlarında ise bu şart aranmıyor. Son dönemde kadınların iş hayatına kazandırılması adına hayata geçirilen evde paketleme projesi büyük ilgi görüyor. İş başvurusunda bulunmak isteyenler öncelikle kayıtlarını tamamlamaları gerekiyor. İşte, KPSS şartlı, şartsız 3500 TL maaşla personel alımı! Evde oturduğunuz yerden...
Giriş Tarihi: 03.02.2021 17:50 Güncelleme Tarihi: 03.02.2021 17:50
İŞKUR tarafından KPSS şartlı, şartsız 3500 TL maaşla personel alımı ilanları yakından takip ediliyor. Son yıllarda İŞKUR tarafından hayata sokulan paketleme işi talep görmeye devam ediyor. Özellikle salgın sürecinde evde çalışma sistemi büyük önem taşırken, ekonomik katkısı da artı yönü oluyor. Gün içerisinde 3 ya da 4 saat çalışan bir vatandaş aylık ortalama olarak 1000 TL ve üzeri para kazanabilecek. İşte, KPSS şartlı, şartsız 3500 TL maaşla personel alımı! Evde oturduğunuz yerden...
GALERİ DEVAM EDİYOR İŞKUR EVDE PAKETLEME İŞİ BAŞVURU NASIL YAPILACAK?
İŞKUR evde iş imkanı fırsatından yararlanmak isteyen ev hanımları ilgili ilanın yayımlanması ile beraber kendilerine en yakın İŞKUR şubesine giderek İŞKUR evde ek iş başvuru formu dolduracak.
Bu form doldurulurken formu dolduran ev hanımının eğitim sertifika belgeleri ve belgeleri meslek danışmanı tarafından kayıt edilecek. Bunun ardından iş başvuru formu dolduran kadının cep telefonu ve iletişim bilgileri kayıt edilecek.
Ardından sisteme giren iş bilgileri sürekli olarak oluşturulan havuzda uygun nitelikleri olan kadınlarla eşleştirilecek ve bu kadınlara SMS ile kısa mesaj gönderilerek işler gönderilecek. Ev hanımı bu işleri yaptıkça iş başı para kazanacak.
EVDE KINA PAKETLEME, EVDE NİKAH ŞEKERİ YAPMA VE POŞET KATLAMA GİBİ İŞLER YAPILACAK!
Kadınlara İŞKUR üzerinden evde kına paketleme, evde nikah şekeri yapma, poşet katlama, mandal montajı, takı tasarımı, bitki çayı paketleme, evde sabun yapma, tırnak kutulama ve cetvel seti hazırlama gibi işler yapacaklar.