İŞKUR'dan yeni gelir kapısı: KPSS şartlı, şartsız 3500 TL maaşla personel alımı! Evde oturduğunuz yerden...

İŞKUR tarafından KPSS şartlı, şartsız 3500 TL maaşla personel alımı ilanları yakından takip ediliyor. Son yıllarda İŞKUR tarafından hayata sokulan paketleme işi talep görmeye devam ediyor. Özellikle salgın sürecinde evde çalışma sistemi büyük önem taşırken, ekonomik katkısı da artı yönü oluyor. Gün içerisinde 3 ya da 4 saat çalışan bir vatandaş aylık ortalama olarak 1000 TL ve üzeri para kazanabilecek. İşte, KPSS şartlı, şartsız 3500 TL maaşla personel alımı! Evde oturduğunuz yerden...