HaberlerGaleriEYT, prim, yaş şartı değişti: Erken emeklilik pusulası çiziliyor! Kısmi emeklilik şartları maddelendi! 47-53 yaş, 1999-2005 arası sigorta...
EYT, prim, yaş şartı değişti: Erken emeklilik pusulası çiziliyor! Kısmi emeklilik şartları maddelendi! 47-53 yaş, 1999-2005 arası sigorta...
Son zamanlarda, birçok vatandaşın dikkatini çeken konulardan biri, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) erken emeklilik şartlarıdır. Özellikle 10 yıl sigortalılık süresine sahip olanlar için sunulan erken emeklilik hakkı, belirli istisnai durumları kapsamaktadır. Ancak, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerin başvurularını doğru ve eksiksiz bir şekilde yapmaları son derece önemlidir. SGK'nın emeklilik şartları, bireylerin sigorta başlangıç tarihlerine ve çalışma geçmişlerine göre değişkenlik gösterebilir.
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.02.2024 11:08Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 11:11