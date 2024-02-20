EYT, prim, yaş şartı değişti: Erken emeklilik pusulası çiziliyor! Kısmi emeklilik şartları maddelendi! 47-53 yaş, 1999-2005 arası sigorta...

KISMİ EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

Kısmi emeklilikten yararlanabilmek için yerine getirilmesi gereken bazı koşullar bulunmaktadır. Bu şartlar arasında; en az 3600 gün (yaklaşık 10 yıl) prim ödemiş olmak, 15 yıllık sigortalılık süresini doldurmuş olmak ve kadınlarda 50, erkeklerde ise 55 yaşını tamamlamış olmak yer alır. Üstelik, bu şartlardan biri son olarak tamamlandıysa, kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşında bir yaş sınırı da aranmaktadır.