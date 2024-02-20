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Haberler Galeri EYT, prim, yaş şartı değişti: Erken emeklilik pusulası çiziliyor! Kısmi emeklilik şartları maddelendi! 47-53 yaş, 1999-2005 arası sigorta...

EYT, prim, yaş şartı değişti: Erken emeklilik pusulası çiziliyor! Kısmi emeklilik şartları maddelendi! 47-53 yaş, 1999-2005 arası sigorta...

Son zamanlarda, birçok vatandaşın dikkatini çeken konulardan biri, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) erken emeklilik şartlarıdır. Özellikle 10 yıl sigortalılık süresine sahip olanlar için sunulan erken emeklilik hakkı, belirli istisnai durumları kapsamaktadır. Ancak, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerin başvurularını doğru ve eksiksiz bir şekilde yapmaları son derece önemlidir. SGK'nın emeklilik şartları, bireylerin sigorta başlangıç tarihlerine ve çalışma geçmişlerine göre değişkenlik gösterebilir.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.02.2024 11:08 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 11:11
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EYT, prim, yaş şartı değişti: Erken emeklilik pusulası çiziliyor! Kısmi emeklilik şartları maddelendi! 47-53 yaş, 1999-2005 arası sigorta...

Erken emeklilik düşünenler için belirleyici olan en önemli kriter, sigorta başlangıç tarihleridir. Bazı bireylere, mevcut sigorta başlangıç tarihlerine göre sadece 10 yıl süren bir prim ödemesiyle emeklilik fırsatı sunulmaktadır. Bu durum, sosyal güvenlik sistemlerinde özel koşulları sağlayan kişiler için emeklilik sürecini hızlandıran bir mekanizma olarak öne çıkmaktadır.

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EYT, prim, yaş şartı değişti: Erken emeklilik pusulası çiziliyor! Kısmi emeklilik şartları maddelendi! 47-53 yaş, 1999-2005 arası sigorta...

KISMİ EMEKLİLİK NEDİR?

Kısmi emeklilik, prim günü tamamlanamamış ancak belirli bir yaşa ulaşmış vatandaşlara sunulan bir emeklilik türüdür. Bu sistem, özellikle prim günlerini tamamlama şansı bulamayanlar için büyük bir fırsat sunmaktadır. Kısmi emeklilikle, sigortalılar belirli bir prim gün sayısını tamamlayıp, yasal yaş sınırına ulaştıklarında emeklilik haklarından yararlanabilmektedir.

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EYT, prim, yaş şartı değişti: Erken emeklilik pusulası çiziliyor! Kısmi emeklilik şartları maddelendi! 47-53 yaş, 1999-2005 arası sigorta...

KISMİ EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

Kısmi emeklilikten yararlanabilmek için yerine getirilmesi gereken bazı koşullar bulunmaktadır. Bu şartlar arasında; en az 3600 gün (yaklaşık 10 yıl) prim ödemiş olmak, 15 yıllık sigortalılık süresini doldurmuş olmak ve kadınlarda 50, erkeklerde ise 55 yaşını tamamlamış olmak yer alır. Üstelik, bu şartlardan biri son olarak tamamlandıysa, kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşında bir yaş sınırı da aranmaktadır.

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EYT, prim, yaş şartı değişti: Erken emeklilik pusulası çiziliyor! Kısmi emeklilik şartları maddelendi! 47-53 yaş, 1999-2005 arası sigorta...

15 YIL 3600 GÜN İLE EMEKLİLİK

Tamamlama tarihi - Erkek yaş - Kadın yaş

🔸24.05.2002 23.05.2005 - 56 - 52
🔸24.05.2005 23.05.2008 - 57 - 54
🔸24.05.2008 23.05.2011 - 58 - 56
🔸24.05.2011 23.05.2014 - 59 - 58
🔸24.05.2014 sonrası 60 - 58

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EYT, prim, yaş şartı değişti: Erken emeklilik pusulası çiziliyor! Kısmi emeklilik şartları maddelendi! 47-53 yaş, 1999-2005 arası sigorta...

BAĞ-KUR'LULAR İÇİN KISMİ EMEKLİLİK

Bağ-Kur sigortalıları için kısmi emeklilik koşulları biraz daha farklıdır. Burada, 15 yıl yani 5400 gün prim ödeme şartı bulunmakta ve 1 Ekim 1999 tarihi önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilmektedir. Bu tarihten itibaren emekliliğe 2 yıl veya daha az bir süre kalan erkek sigortalılar, 5400 gün prim ödemiş olmaları ve 55 yaşını doldurmuş olmaları halinde emeklilik hakkı kazanmaktadır.