Milyonlarca esnafa son dakika müjdesi! Üçlü destek paketi geliyor! Kira, elektrik, su, doğal gaz ödemeleri...

1) KİRA, SU, GAZA HİBE

"Tamamen, bütçe ve mevzuat çerçevesine uymak zorundayız ama bizim de Bakanlık olarak bu yönde çalışmalarımız var ve gene aynı doğrultuda kira, elektrik, su, doğal gaz ödemeleri karşısında belirlenecek miktarda hibe ödeme yardımında bulunulması için Hazine ve Maliye Bakanlığına taleplerimiz bulunuyor, görüşmeler de bu doğrultuda sürüyor.