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25 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Milyonlarca esnafa son dakika müjdesi! Üçlü destek paketi geliyor! Kira, elektrik, su, doğal gaz ödemeleri... Milyonlarca esnafa son dakika müjdesi! Üçlü destek paketi geliyor! Kira, elektrik, su, doğal gaz ödemeleri...
Son dakika... Esnafa destek müjdesi geldi. Pandeminin çıktığı ilk zamanlarda Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında uygulamaya konulan Esnaf Destek Paketi, esnafa önemli katkı sağlamıştı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan üçlü destek paketi mesajı verdi. Destek paketi ile esnafın kira, elektrik, su, doğalgaz ödemelerine hibe verilmesi bekleniyor. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 25.11.2020 09:44 Güncelleme Tarihi: 25.11.2020 10:02
Milyonlarca esnafa son dakika müjdesi geldi. Türkiye genelinde faaliyet gösteren ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından zarar gören esnaf için destek paketi yolda. Ticaret Bakanı Pekcan, esnafların yakından takip ettiği destek paketi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Konu ile ilgili merak edilenleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. İşte cevaplar...
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Ticaret Bakanı Pekcan,
"Esnafın mağduriyetinin farkındayız. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere 'Bu yönde neler yapabiliriz' değerlendirmesi yapıyoruz" dedi.
Hürriyet'te yer alan habere göre, Ticaret Bakanlığı'nın önceki gün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki 2021 yılı bütçe görüşmelerine pandemi nedeniyle büyük zorluk yaşayan esnafın sorunları damga vurdu. Hem muhalefet hem iktidar milletvekilleri, Türkiye genelinde 2 milyonu aşkın esnafın pandemi yasakları nedeniyle mağdur olduğunu dile getirdi.
Muhalefet, esnafa kredi dışında kiradan stopajın kaldırılması, asgari ücret kadar maaş verilmesini isterken, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan üçlü destek paketi mesajı verdi.
Bakan Pekcan şunları söyledi:
1) KİRA, SU, GAZA HİBE "Tamamen, bütçe ve mevzuat çerçevesine uymak zorundayız ama bizim de Bakanlık olarak bu yönde çalışmalarımız var ve gene aynı doğrultuda kira, elektrik, su, doğal gaz ödemeleri karşısında belirlenecek miktarda hibe ödeme yardımında bulunulması için Hazine ve Maliye Bakanlığına taleplerimiz bulunuyor, görüşmeler de bu doğrultuda sürüyor.