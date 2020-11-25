Milyonlarca Bağ-Kur'luya emeklilik müjdesi: 3 ay süre var! Silinen primi yapılandırma başvurusu ne zaman başlıyor?

Son dakika... Emekli olmayı hayal eden milyonlarca Bağ-Kur'lu vatandaşa müjdeli haber geldi. Borcu olduğu için primi silinenlere emekli olabilmek için fırsat doğdu. Daha önce silinen günlerini geri canlandırmak için başvuru alınacak. Başvuruların başlamasına kısa bir süre kaldı. Konu ile ilgili tüm gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Bağ-Kur silinen primi yapılandırma başvurusu ne zaman başlıyor? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 25.11.2020 09:07 Güncelleme Tarihi: 25.11.2020 09:15 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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