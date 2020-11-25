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25 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Milyonlarca Bağ-Kur'luya emeklilik müjdesi: 3 ay süre var! Silinen primi yapılandırma başvurusu ne zaman başlıyor? Milyonlarca Bağ-Kur'luya emeklilik müjdesi: 3 ay süre var! Silinen primi yapılandırma başvurusu ne zaman başlıyor? Son dakika... Emekli olmayı hayal eden milyonlarca Bağ-Kur'lu vatandaşa müjdeli haber geldi. Borcu olduğu için primi silinenlere emekli olabilmek için fırsat doğdu. Daha önce silinen günlerini geri canlandırmak için başvuru alınacak. Başvuruların başlamasına kısa bir süre kaldı. Konu ile ilgili tüm gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Bağ-Kur silinen primi yapılandırma başvurusu ne zaman başlıyor? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 25.11.2020 09:07 Güncelleme Tarihi: 25.11.2020 09:15
Milyonlarca vatandaş emeklilik için gün sayıyor. Bilindiği üzere emekli olabilmek için prime ihtiyaç duyuluyor. Emekli olma hayali kuran Bağ-Kur'lulara müjdeli habe geldi. Geçtiğimiz günlerde birçok kesimi ilgilendiren yapılandırma yasası ile milyonlarca vatandaş rahat nefes alırken, müjdeli haber Bağ-Kur'lular için de geldi. Bağ-Kur'lular borcu olduğu için daha önce silinen günlerini başvuru yoluyla ihya edebilecek. Peki, Bağ-Kur silinen primi yapılandırma başvurusu ne zaman başlıyor? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Emeklilik için prime ihtiyaç duyan Bağ- Kur'lular, daha önce borcu olduğu için günleri silinen primlerini yapılandırma yasası avantajıyla yeniden canlandırabilecek.
BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Silinen günlerin tamamı yeniden kullanılabilecek. Takvim Gazete'sinde yer alan habere göre, daha önce çeşitli tarihlerde çıkan yasal düzenlemelerle borçları silinerek hizmet süreleri dondurulanların ihya (canlandırma) başvuruları 1 Aralık'ta başlıyor. Başvurular 1 Şubat tarihine kadar sürecek. İhya için Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurulacak.
Ödemelerin 3 ay içinde yapılması zorunluluğu bulunuyor. Belirlenen borç tutarının tamamını Mart 2021 tarihine kadar ödenmesi durumunda sigortalılık aktif hale getirilecek.
NASIL HESAPLANACAK? Bağ-Kur'lular durdurulan sigortalılık süresinin primini bugünkü değeri üzerinden (aylık bin 15 lira) ödeyerek günlerini kazanabiliyordu.
Yeni düzenlemeye göre, ihya edilecek primlerde borçlu olunan tarihteki tutarlar baz alınacak ve güncelleme yapılacak.