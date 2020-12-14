Taşıt kredisi faiz oranları nedir? İkinci el araba alacaklar için kamu bankaları ve özel bankalar tarafından müşterilere farklı faiz oranlarında taşıt kredisi sunuluyor. Her bankanın kredi hesaplamasında farklı şartları bulunuyor. Bazı bankalar en fazla 8 yaş araç şartı koyarken, bazı bankalar 5 yaşından büyük araçlar için vade süresini belirliyor. Araç alımı yapmak isteyen vatandaşların yakından takip ettiği taşıt kredisi faiz oranlarının güncel halini yazımızda ele aldık. Peki, n düşük faizle taşıt kredisi veren bankalar hangileri? İşte 14 Aralık güncel taşıt kredisi faiz oranları...