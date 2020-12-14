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Haberler Galeri 2. el araba alacaklara yıl sonu kampanyası! 14 Aralık en düşük faizle taşıt kredisi veren bankalar hangileri?

2. el araba alacaklara yıl sonu kampanyası! 14 Aralık en düşük faizle taşıt kredisi veren bankalar hangileri?

Taşıt kredisi faiz oranları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Düşük faizli taşıt kredisi arayışında olan vatandaşlar, kamu ve özel bankaların güncel oranlarını araştırmaya devam ediyor. Bankaların yıl sonu kampanyalarını haberimizde derledik. Peki, en düşük faizle taşıt kredisi veren bankalar hangileri? İşte banka banka ikinci el taşıt kredisi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 14.12.2020 11:15 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020 11:25
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2. el araba alacaklara yıl sonu kampanyası! 14 Aralık en düşük faizle taşıt kredisi veren bankalar hangileri?

Taşıt kredisi faiz oranları nedir? İkinci el araba alacaklar için kamu bankaları ve özel bankalar tarafından müşterilere farklı faiz oranlarında taşıt kredisi sunuluyor. Her bankanın kredi hesaplamasında farklı şartları bulunuyor. Bazı bankalar en fazla 8 yaş araç şartı koyarken, bazı bankalar 5 yaşından büyük araçlar için vade süresini belirliyor. Araç alımı yapmak isteyen vatandaşların yakından takip ettiği taşıt kredisi faiz oranlarının güncel halini yazımızda ele aldık. Peki, n düşük faizle taşıt kredisi veren bankalar hangileri? İşte 14 Aralık güncel taşıt kredisi faiz oranları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2. el araba alacaklara yıl sonu kampanyası! 14 Aralık en düşük faizle taşıt kredisi veren bankalar hangileri?

TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NEDİR?

14 Aralık tarihli kamu bankaları ve özel bankaların taşıt kredisi faiz oranları şu şekilde:

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2. el araba alacaklara yıl sonu kampanyası! 14 Aralık en düşük faizle taşıt kredisi veren bankalar hangileri?

ZİRAAT BANKASI TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANI

Ziraat Bankası taşıt kredisi faiz oranı %1.77

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2. el araba alacaklara yıl sonu kampanyası! 14 Aralık en düşük faizle taşıt kredisi veren bankalar hangileri?

HALKBANK TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANI

Halkbank taşıt kredisi faiz oranı % 1.77

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2. el araba alacaklara yıl sonu kampanyası! 14 Aralık en düşük faizle taşıt kredisi veren bankalar hangileri?

VAKIFBANK TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANI

Vakıfbank taşıt kredisi faiz oranı % 1.48