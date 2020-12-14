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2. el araba alacaklara yıl sonu kampanyası! 14 Aralık en düşük faizle taşıt kredisi veren bankalar hangileri?
Taşıt kredisi faiz oranları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Düşük faizli taşıt kredisi arayışında olan vatandaşlar, kamu ve özel bankaların güncel oranlarını araştırmaya devam ediyor. Bankaların yıl sonu kampanyalarını haberimizde derledik. Peki, en düşük faizle taşıt kredisi veren bankalar hangileri? İşte banka banka ikinci el taşıt kredisi faiz oranları...
Giriş Tarihi: 14.12.2020 11:15 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020 11:25
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