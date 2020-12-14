İŞKUR TYP personel alımı devam ediyor! 14 Aralık TYP başvuruları nasıl yapılır? Hangi kadrolara personel alınacak?

İŞKUR TYP ile personel alımı devam ediyor. İŞKUR tarafından gerçekleştirilen TYP personel alımının detayları belli oldu. İŞKUR'un resmi internet adresi üzerinden gerçekleştirilen başvuru ile birlikte birçok ile yapılacak personel alımının hangi kadrolara yapılacağı merak ediliyordu. Adayların bugün içerisinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Peki, 14 Aralık İŞKUR TYP başvuruları nasıl yapılır? Hangi kadrolara personel alınacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 14.12.2020 12:35 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020 12:45 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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