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Haberler Galeri İŞKUR TYP personel alımı devam ediyor! 14 Aralık TYP başvuruları nasıl yapılır? Hangi kadrolara personel alınacak?

İŞKUR TYP personel alımı devam ediyor! 14 Aralık TYP başvuruları nasıl yapılır? Hangi kadrolara personel alınacak?

İŞKUR TYP ile personel alımı devam ediyor. İŞKUR tarafından gerçekleştirilen TYP personel alımının detayları belli oldu. İŞKUR'un resmi internet adresi üzerinden gerçekleştirilen başvuru ile birlikte birçok ile yapılacak personel alımının hangi kadrolara yapılacağı merak ediliyordu. Adayların bugün içerisinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Peki, 14 Aralık İŞKUR TYP başvuruları nasıl yapılır? Hangi kadrolara personel alınacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 14.12.2020 12:35 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020 12:45
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İŞKUR TYP personel alımı devam ediyor! 14 Aralık TYP başvuruları nasıl yapılır? Hangi kadrolara personel alınacak?

İŞKUR TYP başvuru nasıl yapılır? İŞKUR Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında personel alımı devam ediyor. TYP ilanlarını yakından takip eden vatandaşların bugün içerisinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Yayımlanan ilanlara göre, başvuruların 14 Aralık'ta sona ereceği bildirildi. Peki, 14 Aralık İŞKUR TYP başvuruları nasıl yapılır? Hangi kadrolara personel alınacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İŞKUR TYP personel alımı devam ediyor! 14 Aralık TYP başvuruları nasıl yapılır? Hangi kadrolara personel alınacak?

İŞKUR TYP BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

TYP başvuruları, İŞKUR'un resmi internet adresi üzerinden yapılabiliyor. Adayların 14 Aralık'a kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

İŞKUR TYP BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYIN...

İşte kadro dağılımı:

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İŞKUR TYP personel alımı devam ediyor! 14 Aralık TYP başvuruları nasıl yapılır? Hangi kadrolara personel alınacak?
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İŞKUR TYP personel alımı devam ediyor! 14 Aralık TYP başvuruları nasıl yapılır? Hangi kadrolara personel alınacak?
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İŞKUR TYP personel alımı devam ediyor! 14 Aralık TYP başvuruları nasıl yapılır? Hangi kadrolara personel alınacak?