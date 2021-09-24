24 Eylül 2021, Cuma
Bu yöntemi kullananların başı ağrıyacak! Maaşlar kesilirken, paralar faiziyle geri isteniyor! SGK açıkladı...
SGK bu yöntemi kullananları uyardı. Maaşlar kesilirken, ödenen paralar faiziyle geri alınıyor. Pek çok kişiye konuyla ilgili bildirimler giderken, takip etmeyenler sürpriz yaşayabilir. Ölüm aylığı almak için eşinden boşanarak, aynı evde yaşamaya devam eden vatandaşlar SGK tarafından yakından takip ediliyor. Sigortalı bireyin vefatı halinde geride kalanlar gerekli şartları yerine getiriyorsa maaş bağlanır. İşte, konuyla ilgili son gelişmeler haberimizde...
Giriş Tarihi: 24.09.2021 22:44 Güncelleme Tarihi: 24.09.2021 22:44
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