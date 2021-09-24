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Bu yöntemi kullananların başı ağrıyacak! Maaşlar kesilirken, paralar faiziyle geri isteniyor! SGK açıkladı...

SGK bu yöntemi kullananları uyardı. Maaşlar kesilirken, ödenen paralar faiziyle geri alınıyor. Pek çok kişiye konuyla ilgili bildirimler giderken, takip etmeyenler sürpriz yaşayabilir. Ölüm aylığı almak için eşinden boşanarak, aynı evde yaşamaya devam eden vatandaşlar SGK tarafından yakından takip ediliyor. Sigortalı bireyin vefatı halinde geride kalanlar gerekli şartları yerine getiriyorsa maaş bağlanır. İşte, konuyla ilgili son gelişmeler haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.09.2021 22:44 Güncelleme Tarihi: 24.09.2021 22:44
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Bu yöntemi kullananların başı ağrıyacak! Maaşlar kesilirken, paralar faiziyle geri isteniyor! SGK açıkladı...

Bu yöntemi kullananların başı ağrıyacak. Maaşlar kesilirken, paralar faiziyle geri isteniyor. SGK açıkladı. Sigortalının ölümü halinde geride kalanlara gerekli şartlar varsa ölüm aylığı bağlanır. Kanunun aradığı şartların gerçekte sağlanmadığı tespit edilirse ölüm aylığı kesilir. Bu durumların en yaygını anne veya babasından ölüm aylığı alan kız çocuğunun boşandığı eşiyle birlikte yaşamasıdır. Ancak son dönemde hileli şekilde boşandığı eşiyle aynı evde yaşayarak maaş ödemesi alanlar SGK tarafından tespit ediliyor. Tespit sonrasında maaşlar kesilirken, ödenen maaşlar faizi ile geri alınıyor.

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Bu yöntemi kullananların başı ağrıyacak! Maaşlar kesilirken, paralar faiziyle geri isteniyor! SGK açıkladı...

Ölüm aylığı almak için eşinden boşanarak, aynı evde yaşamaya devam eden kadınlar SGK'nın yakın takibinde. Bu şekilde 'hileli boşanma'yı tespit eden SGK, ödenen aylıkları faiziyle geri istiyor.

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Bu yöntemi kullananların başı ağrıyacak! Maaşlar kesilirken, paralar faiziyle geri isteniyor! SGK açıkladı...

Sigortalının ölümü halinde geride kalanlara gerekli şartlar varsa ölüm aylığı bağlanır. Kanunun aradığı şartların gerçekte sağlanmadığı tespit edilirse ölüm aylığı kesilir. Bu durumların en yaygını anne veya babasından ölüm aylığı alan kız çocuğunun boşandığı eşiyle birlikte yaşamasıdır.

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Bu yöntemi kullananların başı ağrıyacak! Maaşlar kesilirken, paralar faiziyle geri isteniyor! SGK açıkladı...

KİMLER AYLIK ALABİLİR?

Geride kalan eşe ölüm aylığı bağlanabilmesi için yasal evlilik bağı bulunması şarttır. Dul eş evlenmediği sürece aylık alabilir. Dul eş, çocukları ölüm aylığı almıyor ve kendisi de çalışmıyor ya da emekli değilse bu durumda daha yüksek miktarda ölüm aylığı alır. Erkek çocuklara aylık bağlanabilmesi için yükseköğrenim görmeleri halinde 25 yaşını, ortaöğrenim görmeleri halinde 20 yaşını, herhangi bir eğitim kurumunda öğrenim görmemeleri halinde ise 18 yaşını doldurmamış olmaları, çalışmamaları ve emekli olmamaları gerekiyor.

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Bu yöntemi kullananların başı ağrıyacak! Maaşlar kesilirken, paralar faiziyle geri isteniyor! SGK açıkladı...

EVLENDİĞİ GÜN KESİLİR

Kız çocuklarının çalışmamaları, emekli olmamaları, evli olmamaları veya evli olmakla birlikte sonradan boşanmış olmaları şart. Kız çocuklarına ölüm aylığı bağlanabilmesi için yaş ya da öğrenim durumu şartı bulunmuyor. Anne veya babasından dolayı aylık alan kız çocuğu, evlenirse, aylığı kesilir. Evlenen kız çocuk, boşanıp SGK'ya talepte bulunduğunda diğer şartları da sağlıyorsa yeniden anne veya babasından dolayı aylık alabilir. Ancak kız çocuğunun ölüm aylığı için bazı durumlarda eşinden boşanıp aynı evde yaşamaya devam ettiği görülüyor. Bu durum 'hileli boşanma' anlamına geliyor.