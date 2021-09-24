24 Eylül 2021, Cuma
Emekli nefesini tuttu bekliyor! 2022 zam tahmin ortaya çıktı! SSK, SGK ve Bağ-kur emeklisine ne kadar zam yapılacak?
Milyonlarca emekli Ocak ve Temmuz aylarında maaşlarına zam alıyor. Yıl içinde oluşan enflasyon rakamları sonrasında maaşlara ne kadar zam yapılacağı ortaya çıkmış oluyor. Ocak 2022'de maaşlar ve ek ödemelere yapılacak zam oranı şimdiden gündemin ilk sırasına yerleşmeyi başardı. Memur emeklisi, memur, sözleşmeli personele yapılacak zamların dışında katsayı artışı sebebi ile kamu personeli de dahil olmak üzere birçok vatandaşa sağlanan ödemelerin miktarı yükselecek. Uzman isimler Ocak ayında yapılacak zam oranı hakkında tahminlerini paylaşıyor. İşte, SSK, SGK ve Bağ-kur emeklisine ne kadar zam yapılacak?
Giriş Tarihi: 24.09.2021 18:04 Güncelleme Tarihi: 24.09.2021 18:04
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