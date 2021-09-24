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Haberler Galeri Emekli nefesini tuttu bekliyor! 2022 zam tahmin ortaya çıktı! SSK, SGK ve Bağ-kur emeklisine ne kadar zam yapılacak?

Emekli nefesini tuttu bekliyor! 2022 zam tahmin ortaya çıktı! SSK, SGK ve Bağ-kur emeklisine ne kadar zam yapılacak?

Milyonlarca emekli Ocak ve Temmuz aylarında maaşlarına zam alıyor. Yıl içinde oluşan enflasyon rakamları sonrasında maaşlara ne kadar zam yapılacağı ortaya çıkmış oluyor. Ocak 2022'de maaşlar ve ek ödemelere yapılacak zam oranı şimdiden gündemin ilk sırasına yerleşmeyi başardı. Memur emeklisi, memur, sözleşmeli personele yapılacak zamların dışında katsayı artışı sebebi ile kamu personeli de dahil olmak üzere birçok vatandaşa sağlanan ödemelerin miktarı yükselecek. Uzman isimler Ocak ayında yapılacak zam oranı hakkında tahminlerini paylaşıyor. İşte, SSK, SGK ve Bağ-kur emeklisine ne kadar zam yapılacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.09.2021 18:04 Güncelleme Tarihi: 24.09.2021 18:04
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Emekli nefesini tuttu bekliyor! 2022 zam tahmin ortaya çıktı! SSK, SGK ve Bağ-kur emeklisine ne kadar zam yapılacak?

Emekli nefesini tuttu bekliyor. 2022 zam tahmin ortaya çıktı. SSK, SGK ve Bağ-kur emeklisine ne kadar zam yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yaklaşık 13 milyon emekli Ocak ve Temmuz aylarında maaşlarına zam alıyor. Son 6 ayın enflasyon rakamlarına göre belirlenen zam oranları için gelecek açıklamalar şimdiden takip ediliyor. Ekonomi uzmanları yıl sonu beklentilerini şimdiden kamuoyu ile paylaşmaya başladı. Maaş zammının yanından yapılan ek ödemelerde de artış yaşanıyor. Eylül ayının sonuna geldiğimiz dönemde zam hakkında yapılan değerlendirmeleri haberimizde topladık. İşte, 2022 Ocak zammı için son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli nefesini tuttu bekliyor! 2022 zam tahmin ortaya çıktı! SSK, SGK ve Bağ-kur emeklisine ne kadar zam yapılacak?

Toplu sözleşme görüşmeleri sonrasında 2022 yılında yüzde 8+6 zam ve enflasyon farkı oranında artış sağlanacak. 135 TL olan toplu sözleşme ikramiyesi 400 TL olacak. Hali hazırda geçerli olan memur emeklisi maaşları görseldeki tablo şeklinde olacak.

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Emekli nefesini tuttu bekliyor! 2022 zam tahmin ortaya çıktı! SSK, SGK ve Bağ-kur emeklisine ne kadar zam yapılacak?

MEMUR EMEKLİLERİNE YAPILAN ALT SINIR AYLIK TUTARI NE KADAR OLACAK?

Emekli aylıklarının belli bir tutarın altına düşmemesi için getirilen zorunlu alt sınır aylık tutarı vardır. 5434 sayılı Kanun'a göre bağlanacak emekli aylığının alt sınırı 14. derecenin 2. kademesi üzerinden 30 fiili hizmet yılı için hesaplanan emekli aylığıdır. 2022'nin 1 inci yarısındaki alt sınır aylık tutarı 3.439 TL'dir. 5510 sayılı Kanun'a tabi olanlar için ise alt sınır aylık tutarı farklı düzenlenmiştir. Böylelikle kanunun 55'inci maddesinde bütün sigortalılar için düzenlenen alt sınır aylık memurlar için de geçerlidir. Öte yandan, emekli aylıkları 5510 sayılı Kanun'un ek 19'uncu maddesine göre 1.500 TL'den az olamamaktadır.

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Emekli nefesini tuttu bekliyor! 2022 zam tahmin ortaya çıktı! SSK, SGK ve Bağ-kur emeklisine ne kadar zam yapılacak?

TAYİN BEDELİ NEDİR VE NASIL HESAPLANIR?

Bazı kadrolarda bulunan personele, 2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun ve bu kanuna göre çıkarılan Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesine Ait Yönetmelik hükümleri çerçevesinde verilen tutara denilir. Bu tutar 2.100 gösterge rakamı ile maaş katsayısının çarpımından oluşur. Bu tutar ise 2.100*0,188787 = 396,45 TL'dir.

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Emekli nefesini tuttu bekliyor! 2022 zam tahmin ortaya çıktı! SSK, SGK ve Bağ-kur emeklisine ne kadar zam yapılacak?

HUZUR HAKKI NEDİR VE ÖDENECEK TUTAR NASIL BELİRLENİR?

375 sayılı KHK'nin Ek 29'uncu maddesinde huzur hakkına ilişkin şu ifadelere yer verilmiştir: "Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülmesi ve gösterge rakamı belirlenmesi kaydıyla, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu, danışma kurulu üyelikleri ve komisyon, heyet, komite ile benzeri organlarda görev alanlara, ayda dörtten fazla olmamak üzere her bir toplantı için (1.000) ila (3000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tâbi tutulmaksızın huzur hakkı ödenir. Gösterge rakamları Cumhurbaşkanı'nca üç katına kadar artırılabilir."