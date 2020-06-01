Milyonlarca emekliye üç önemli müjde! 2020 Temmuz zammı, ikinci bayram ikramiyesi ve tatil finansmanı...

Yaklaşık 13 milyon emekliye müjdeli haber geldi. Emekliler 6 aylık neflasyın ile temmuz zammını almaya hazırlanırken, ikinci bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu. Öte yandan emeklilere tatil fırsatı geliyor. Emeklilere tatil ve seyahat için daha uygun maliyetli finansman verilecek. Peki, emekli maaşı temmuz zammı ne kadar olacak? İkinci bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte merak edilen soruların yanıtı...