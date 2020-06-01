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Haberler Galeri Milyonlarca emekliye üç önemli müjde! 2020 Temmuz zammı, ikinci bayram ikramiyesi ve tatil finansmanı...

Milyonlarca emekliye üç önemli müjde! 2020 Temmuz zammı, ikinci bayram ikramiyesi ve tatil finansmanı...

Emeklilere müjdeli haber geldi. 2020 emekliler için kazanç yılı olmaya devam ediyor. Haziran ayı enflasyon oranı ile Temmuz zammı netleşecek. Öte yandan koronavirüs salgını nedeniyle erken ödenen Kurban Bayramı ikramiyeleri de hesaplara yatırılacak. Emeklilere tatil ve seyahat için uygun maliyetli finansman verilecek. İşte milyonlarca emekliyi ilgilendiren detaylar...

Giriş Tarihi: 01.06.2020 13:44 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020 13:51
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Milyonlarca emekliye üç önemli müjde! 2020 Temmuz zammı, ikinci bayram ikramiyesi ve tatil finansmanı...

Yaklaşık 13 milyon emekliye müjdeli haber geldi. Emekliler 6 aylık neflasyın ile temmuz zammını almaya hazırlanırken, ikinci bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu. Öte yandan emeklilere tatil fırsatı geliyor. Emeklilere tatil ve seyahat için daha uygun maliyetli finansman verilecek. Peki, emekli maaşı temmuz zammı ne kadar olacak? İkinci bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte merak edilen soruların yanıtı...

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Milyonlarca emekliye üç önemli müjde! 2020 Temmuz zammı, ikinci bayram ikramiyesi ve tatil finansmanı...

EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI NE KADAR?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in aktardığı bilgiye göre, yaklaşık 13 milyon emekli için bu yaz aylarında yine önemli gelişmeler yaşanacak.

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Milyonlarca emekliye üç önemli müjde! 2020 Temmuz zammı, ikinci bayram ikramiyesi ve tatil finansmanı...

6 aylık enflasyon ile birlikte ikinci zamlarını alacak olan emekliler bunun için Temmuz ayının 3'ünde açıklanacak Haziran enflasyonunu bekliyor. Geçtiğimiz Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı yüzde 6.5, memur emeklilerininki yüzde 5.5 artırılırken, Temmuz artışının da ipuçları geliyor.

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Milyonlarca emekliye üç önemli müjde! 2020 Temmuz zammı, ikinci bayram ikramiyesi ve tatil finansmanı...

Enflasyon tahminleri, hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklilerinin zam oranının aynı olacağını ortaya koyuyor. Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam, memur emeklilerine ise yüzde 4 artış ve Ocak-Haziran enflasyonu yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak.

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Milyonlarca emekliye üç önemli müjde! 2020 Temmuz zammı, ikinci bayram ikramiyesi ve tatil finansmanı...

Merkez Bankası'nın yaptığı beklenti anketinden de ilk 6 aylık enflasyon için yüzde 4.41 tahmini çıktı. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 4.41 zam alacak. Memur emeklilerinin zam oranı da yüzde 0.41 enflasyon farkıyla yüzde 4.41'e çıkacak.