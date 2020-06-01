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Milyonlarca emekliye üç önemli müjde! 2020 Temmuz zammı, ikinci bayram ikramiyesi ve tatil finansmanı...
Emeklilere müjdeli haber geldi. 2020 emekliler için kazanç yılı olmaya devam ediyor. Haziran ayı enflasyon oranı ile Temmuz zammı netleşecek. Öte yandan koronavirüs salgını nedeniyle erken ödenen Kurban Bayramı ikramiyeleri de hesaplara yatırılacak. Emeklilere tatil ve seyahat için uygun maliyetli finansman verilecek. İşte milyonlarca emekliyi ilgilendiren detaylar...
Giriş Tarihi: 01.06.2020 13:44 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020 13:51
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