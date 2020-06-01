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e-Devlet 1000 TL başvuru ve sorgulama ekranı! 2020 pandemi sosyal destek yardımı şartları neler?
e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Koronavirüsle mücadelede ihtiyaç sahibi hanelere verilen pandemi yardım desteği devam ediyor. e-Devlet üzerinden gerçekleştirilen başvuruların detaylarını haberimizde derledik. Şu ana kadar 5,5 milyon haneye yapılan pandemi sosyal yardım desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşlar detayları araştırıyor. Peki, 2020 pandemi sosyal destek yardımı şartları neler? İşte e-Devlet 1000 TL başvuru ve sorgulama ekranı...
Giriş Tarihi: 01.06.2020 14:27 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020 14:31
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