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Haberler Galeri e-Devlet 1000 TL başvuru ve sorgulama ekranı! 2020 pandemi sosyal destek yardımı şartları neler?

e-Devlet 1000 TL başvuru ve sorgulama ekranı! 2020 pandemi sosyal destek yardımı şartları neler?

e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Koronavirüsle mücadelede ihtiyaç sahibi hanelere verilen pandemi yardım desteği devam ediyor. e-Devlet üzerinden gerçekleştirilen başvuruların detaylarını haberimizde derledik. Şu ana kadar 5,5 milyon haneye yapılan pandemi sosyal yardım desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşlar detayları araştırıyor. Peki, 2020 pandemi sosyal destek yardımı şartları neler? İşte e-Devlet 1000 TL başvuru ve sorgulama ekranı...

Giriş Tarihi: 01.06.2020 14:27 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020 14:31
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e-Devlet 1000 TL başvuru ve sorgulama ekranı! 2020 pandemi sosyal destek yardımı şartları neler?

Pandemi sosyal yardım başvuru nasıl yapılır? Başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere yönelik verilen 1000'er TL yardım devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şu ana kadar 5,5 milyon haneye destek verildiğini açıkladı. Pandemi yardımından faydalanmak isteyenler için detayları haberimizde derledik. Peki, 2020 pandemi sosyal destek yardımı şartları neler? İşte e-Devlet 1000 TL başvuru ve sorgulama ekranı...

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e-Devlet 1000 TL başvuru ve sorgulama ekranı! 2020 pandemi sosyal destek yardımı şartları neler?

1000 TL PANDEMİ YARDIMI NE ZAMAN YATAR?

Başvuru süreçleri e-Devlet üzerinden takip edilebiliyor. Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılıyor. Şartların sağlanması halinde başvuru sahibinin, başvuru formunda belirttiği ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na değerlendirmeler iletiliyor.

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e-Devlet 1000 TL başvuru ve sorgulama ekranı! 2020 pandemi sosyal destek yardımı şartları neler?

1000 TL YARDIM ÖDEMELERİ NASIL OLACAK?

1000 TL pandemi yardım başvuru sırasında IBAN bilgilerini başvuru formuna ekleyen vatandaşların ödemeleri hesaplarına yapılacak. İBAN bilgisini girmeyenlere ise PTT aracılığıyla ödeme yapılacak.

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e-Devlet 1000 TL başvuru ve sorgulama ekranı! 2020 pandemi sosyal destek yardımı şartları neler?

1000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

1000 TL pandemi sosyal yardım başvuru sürecinizi, başvuru yaptığınız ekrandan takip edebilirsiniz.

SOSYAL YARDIM SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

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e-Devlet 1000 TL başvuru ve sorgulama ekranı! 2020 pandemi sosyal destek yardımı şartları neler?

1000 TL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TC numarasının son rakamına göre e-Devlet'ten başvuru yapılabilecek. Buna göre; TC numarasının son rakamı 0 olanlar pazartesi, 2 olanlar salı, 4 olanlar çarşamba, 6 olanlar perşembe ve 8 olanlar cuma günleri başvuru yapabilecek. Cumartesi ve pazar günleri ise isteyen herkes başvurabilecek. e-Devlet'e girdikten sonra bu destek başvurusu ilk sayfada bulunabilecek.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN