e-Devlet 1000 TL başvuru ve sorgulama ekranı! 2020 pandemi sosyal destek yardımı şartları neler?

Pandemi sosyal yardım başvuru nasıl yapılır? Başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere yönelik verilen 1000'er TL yardım devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şu ana kadar 5,5 milyon haneye destek verildiğini açıkladı. Pandemi yardımından faydalanmak isteyenler için detayları haberimizde derledik. Peki, 2020 pandemi sosyal destek yardımı şartları neler? İşte e-Devlet 1000 TL başvuru ve sorgulama ekranı...