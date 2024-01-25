Emekliye maaş müjdesi sabah 06.30’da duyuruldu! Cuma, C.ertesi erkenden hesaba geçecek! 7.500-7.850-8.775-10.000 TL alanlara...

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yüzde 49.25'lik zam oranıyla birlikte, en düşük memur emeklisi aylığı 9 bin 877 liradan 14 bin 741 liraya çıktı, böylece en düşük maaşta 4 bin 864 lira artış yaşandı. Bu önemli artış, emeklilere ekonomik anlamda önemli bir rahatlama sağlayacak. Yapılan bu düzenleme kapsamında, 1 aylık zam farkı alacak emekliye en az 4 bin 864 lira zam farkı yatırılacak.