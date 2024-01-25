25 Ocak 2024, Perşembe
Emekliye maaş müjdesi sabah 06.30'da duyuruldu! Cuma, C.ertesi erkenden hesaba geçecek! 7.500-7.850-8.775-10.000 TL alanlara...
Emekli maaş farklarının ne zaman yatırılacağına dair meraklar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın televizyon programında yaptığı açıklamalarla bir nebze giderildi. Bakan Işıkhan'ın müjdeli haberine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak ayı itibarıyla yapılacak zam oranı yüzde 49,25'e yükseltildi. Bu artış, emeklilere yönelik ekonomik destek sağlamayı amaçlamaktadır.
Giriş Tarihi: 25.01.2024 08:47 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024 08:49
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