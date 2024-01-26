Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Zam farkları bugün hesapta | En düşük emekli memur aylığı 14.741 liraya çıktı

2 milyon 480 bin memur emeklisinin zam farkları bugün hesaplarına yatttı. En düşük memur emekli aylığı 14 bin 741 liraya çıkarken, 4 bin 864 liralık fark hesaba geçecek. 3 aylık fark alana en az 14 bin 592 lira ödenecek. Peki kim ne kadar alacak? Kalem kalem hesaplandı. İşte ayrıntılar...

Sabah Giriş Tarihi: 26.01.2024 06:24 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 06:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL