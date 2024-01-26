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Haberler Galeri Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Zam farkları bugün hesapta | En düşük emekli memur aylığı 14.741 liraya çıktı

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Zam farkları bugün hesapta | En düşük emekli memur aylığı 14.741 liraya çıktı

2 milyon 480 bin memur emeklisinin zam farkları bugün hesaplarına yatttı. En düşük memur emekli aylığı 14 bin 741 liraya çıkarken, 4 bin 864 liralık fark hesaba geçecek. 3 aylık fark alana en az 14 bin 592 lira ödenecek. Peki kim ne kadar alacak? Kalem kalem hesaplandı. İşte ayrıntılar...

Sabah
Giriş Tarihi: 26.01.2024 06:24 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 06:24
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Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Zam farkları bugün hesapta | En düşük emekli memur aylığı 14.741 liraya çıktı

Ocak ayı zam farkı ile harp ve vazife malullerinin ek ödemeleri de bugün yapılacak. Emekli Sandığı emeklilerine yapılacak ek ödeme tutarı 19.3 milyar lirayı bulacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Zam farkları bugün hesapta | En düşük emekli memur aylığı 14.741 liraya çıktı

Kamuda çalışan 700 binin üzerinde işçi de 52 ilave tediyenin (ikramiye) 13 günlük ilk bölümünü aynı gün alacak. 25 bin lira 12 lira olan en düşük brüt ücrete göre işçilere bugün brüt 10 bin 838, net 7 bin 748 lira tutarında 13 günlük ilave tediye yatırılacak.

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Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Zam farkları bugün hesapta | En düşük emekli memur aylığı 14.741 liraya çıktı

33 bin 159 liralık en düşük çıplak brüt ücrete göre de 13 günlük ilave tediye tutarı brüt 14 bin 368, net 10 bin 272 lira. Maaşa göre işçilere ödenecek tediye tutarı farklılık gösterecek.

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Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Zam farkları bugün hesapta | En düşük emekli memur aylığı 14.741 liraya çıktı

Emekli Sandığı emeklileri ile kamu işçilerine ikramiye ödemelerine ilişkin merak edilen bazı kritik başlıklar şöyle:

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Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Zam farkları bugün hesapta | En düşük emekli memur aylığı 14.741 liraya çıktı

ÜÇER AYLIK ALANA DA YATACAK
Emekli Sandığı'ndan aylık alan bütün emeklilerin zam farkı bugün yatıyor. Memur emeklileri, dul ve yetimlerinden aylık maaş alanların ödemeleri her ayın ayın 1'i ile 5'i arasında yatırılıyor.