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Milyonlarca emekliye müjde! Temmuz ayında cepler bayram edecek! Zam, ikramiye, artış...

Milyonlarca emekli temmuz ayında birçok kazanç elde edecek. 5 Temmuz'da memurların ve emeklilerin maaş zammı belli olacak. 13,5 milyon emekli için temmuz ayı iple çekiliyor. Maaşlara yapılacak zammın yanında, Kurban Bayramı ikramiye ödemelerinin erkene çekileceği öne sürüldü. Zamlı emekli maaşı ve ikramiye ödemelerini alacak vatandaşlar derin nefes alacak. 5 aylık enflasyona göre emeklilere yüzde 6.39 zam oranı oluşurken; Merkez Bankası'nın Mayıs ayı beklenti anketinde yer alan TÜFE tahminine göre hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklilerine yüzde 7.67 zam bekleniyor.

Giriş Tarihi: 23.06.2021 22:24 Güncelleme Tarihi: 23.06.2021 22:24
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Milyonlarca emekliye müjde! Temmuz ayında cepler bayram edecek! Zam, ikramiye, artış...

Milyonlarca emekliye müjde... Temmuz ayında cepler bayram edecek. Zam, ikramiye, artış gibi konular masaya yatırılıyor. Yılın ilk 6 aylık enflasyon rakamlarına göre maaşlara yapılacak zam oranı belli olacak. 5 aylık enflasyona göre emeklilere yüzde 6.39 zam oranı oluşurken; Merkez Bankası'nın Mayıs ayı beklenti anketinde yer alan TÜFE tahminine göre hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklilerine yüzde 7.67 zam bekleniyor. İşte, Temmuz ayında emekliye gelecek müjdeler için detaylar...

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Milyonlarca emekliye müjde! Temmuz ayında cepler bayram edecek! Zam, ikramiye, artış...

Emekliler için Temmuz hem zam hem ikramiye ayı olacak. Kurban Bayramı ikramiyesinin ödeneceği Temmuz ayında, hem maaşlar hem de ek ödemeler artacak.

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Milyonlarca emekliye müjde! Temmuz ayında cepler bayram edecek! Zam, ikramiye, artış...

İKİ ARTIŞ VAR

5 aylık enflasyona göre emeklilere yüzde 6.39 zam oranı oluşurken; Merkez Bankası'nın Mayıs ayı beklenti anketinde yer alan TÜFE tahminine göre hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklilerine yüzde 7.67 zam bekleniyor.

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Milyonlarca emekliye müjde! Temmuz ayında cepler bayram edecek! Zam, ikramiye, artış...

Maaşlar artacağı için bunun üzerinden yüzde 4-5 oranında hesaplanan ek ödeme tutarları da artacak. Ayrıca yüzde 5 ek ödemeden yararlanma sınırı da yükselecek.

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Milyonlarca emekliye müjde! Temmuz ayında cepler bayram edecek! Zam, ikramiye, artış...

Yüzde 7.67'lik tahmine göre; tüm emeklilere verilen ek ödemede yüzde 5 sınırı bin 554 lira 72 kuruştan bin 673 lira 97 kuruşa çıkacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine en az bin 500 lira maaş ödenirken, en yüksek maaş da ek ödeme dahil 7 bin 184 lira.