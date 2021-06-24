24 Haziran 2021, Perşembe
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Kiralar fırladı! İstanbul'da ev kiraları ne kadar? İşte 2021 İstanbul ilçe ilçe kira fiyatları
Kiralar fırladı! İstanbul'da ev kiraları ne kadar? İşte 2021 İstanbul ilçe ilçe kira fiyatları | Yaz ayının gelmesiyle birlikte artışa geçen kiralık konut fiyatları, vatandaşları arayışlara yönlendirdi. İstanbul'da kiralık ev bulmak oldukça zorlaşırken en ucuz dairenin fiyatı 1000 TL'ye yaklaştı. İşte İstanbul'da kiralık daire fiyatlarındaki son rakamlar...
Giriş Tarihi: 24.06.2021 13:33 Güncelleme Tarihi: 24.06.2021 13:33
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