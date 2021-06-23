23 Haziran 2021, Çarşamba
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Kredi borcu olanlara müjde geldi! Ve son dakika açıklandı! Devlet tarafından ödenecek...
Kredi borcu olanlara müjdeli haber geldi. Halk Bankası tarafından sunulan kredi fırsatında yeni karar yüzleri güldürecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Halk Bankası'ndan kredi kullanan esnaf ve sanatkârlara ilişkin olarak faiz müjdesi geldi. Esnaf kefalet kredisi, Türkiye'de ilk kez Türk Ticaret Kanunu yasalarına göre 1951 de kurulan Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifleri (EKK) ile Kooperatif Kanununun 1163 sayılı kanunu kapsamına girmiştir.
Giriş Tarihi: 23.06.2021 20:52
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