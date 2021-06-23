23 Haziran 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kredi borcu olanlara müjde geldi! Ve son dakika açıklandı! Devlet tarafından ödenecek...

Kredi borcu olanlara müjde geldi! Ve son dakika açıklandı! Devlet tarafından ödenecek...

Kredi borcu olanlara müjdeli haber geldi. Halk Bankası tarafından sunulan kredi fırsatında yeni karar yüzleri güldürecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Halk Bankası'ndan kredi kullanan esnaf ve sanatkârlara ilişkin olarak faiz müjdesi geldi. Esnaf kefalet kredisi, Türkiye'de ilk kez Türk Ticaret Kanunu yasalarına göre 1951 de kurulan Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifleri (EKK) ile Kooperatif Kanununun 1163 sayılı kanunu kapsamına girmiştir.

Giriş Tarihi: 23.06.2021 20:52
  • 1
  • 8
Kredi borcu olanlara müjde geldi! Ve son dakika açıklandı! Devlet tarafından ödenecek...

Kredi borcu olanlara müjde geldi. Ve son dakika açıklandı. Devlet tarafından ödenecek. Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle birlikte bankadan kredi kullanan esnaf ve sanatkârlarla ilgili faiz müjdesi geldi. Esnaf ve sanatkarlar için özel olarak işletme kredisi kapsamında verilen kredileri uzun vadeli bir şekilde uygun ödeme koşulları ve cazip faiz oranları ile gelmeye devam ediyor. Ham madde ve döner sermaye ihtiyaçlarını karşılama konusunda işletme kredisinde 125, 150, 175, 200 ve 225 bin TL limitli krediler verilecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Kredi borcu olanlara müjde geldi! Ve son dakika açıklandı! Devlet tarafından ödenecek...

KREDİ FAİZLERİ...

Esnaf ve sanatkârlara, Halk Bankası tarafından verilen krediye ilişkin faizde kolaylık sağlandı.

  • 3
  • 8
Kredi borcu olanlara müjde geldi! Ve son dakika açıklandı! Devlet tarafından ödenecek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan ve yürürlüğe giren karara göre, esnaf ve sanatkârlara önceki yıllarda kullandırılıp bakiyesi 2021 yılına devrolan krediler için faiz tahakkuk tarihlerinde bankanın kooperatif kredilerine özgü kaynak maliyetini dikkate alarak belirlediği cari faiz oranları ile günümüzdeki faiz oranları arasında fark olması halinde esnaf aleyhine tahakkuk eden ilave faiz tutarı 31/12/2021 tarihine kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacak.

  • 4
  • 8
Kredi borcu olanlara müjde geldi! Ve son dakika açıklandı! Devlet tarafından ödenecek...

Karar 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren geçerli sayılacak.

  • 5
  • 8
Kredi borcu olanlara müjde geldi! Ve son dakika açıklandı! Devlet tarafından ödenecek...

Halkbank'ın sunduğu esnaf destek paketine internet sitesi üzerinde başvuru yapılabiliyor. Peki Halkbank esnaf kredisi nasıl yapılır?

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Nüfus Cüzdanı

Vergi Levhası

Esnaf Oda Kayıt ve Sicil Belgesi zorunlu olmayıp kayıt durumu Bankamızca online olarak sorgulanacak