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MEB'den son dakika ek ders ücreti açıklaması! İdari izinde öğretmenlerin ek ders ücreti ödenecek mi?

İdari izinde ek ders ödenir mi? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 16 Mart itibarıyla bir hafta okullar tatil edilmiş, 23 Mart itibarıyla ise uzaktan eğitim yapılacağı bildirilmişti. İdari izinli sayılacak öğretmenlerin en çok merak ettiği konulardan biri de ek ders ücretinin ödenip ödenmeyeceği olmuştu. Bakanlık tarafından konu ile ilgili resmi açıklama geldi. Peki, idari izinde ek ders ödenir mi? Öğretmenlerin ek ders ücreti ödenecek mi? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 13.03.2020 17:05 Güncelleme Tarihi: 13.03.2020 17:08
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MEB'den son dakika ek ders ücreti açıklaması! İdari izinde öğretmenlerin ek ders ücreti ödenecek mi?
MEB'den son dakika ek ders ücreti açıklaması! İdari izinde öğretmenlerin ek ders ücreti ödenecek mi?

Öğretmenlerin ek ders ücreti ödenir mi? Türkiye'de ikinci corona virüsü vakasına rastlanmasının ardından önlemler arttırıldı. Okullar bir hafta tatil edildi, 23 Mart'tan itibaren ise bir hafta uzaktan eğitim yapılacak. Bu süreçte öğretmenlerin merak ettikleri konuların başında "ek ders ücreti" yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, idari izinde ek ders ödenir mi? Öğretmenlerin ek ders ücreti ödenecek mi? İşte ayrıntılar...

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MEB'den son dakika ek ders ücreti açıklaması! İdari izinde öğretmenlerin ek ders ücreti ödenecek mi?
MEB'den son dakika ek ders ücreti açıklaması! İdari izinde öğretmenlerin ek ders ücreti ödenecek mi?

ÖĞRETMENLERİN EK DERS ÜCRETİ ÖDENECEK Mİ?


MEB'den yapılan açıklamada "Öğretmenler, 16-20 Mart'ta meslekle ilgili çalışmalarını yapmış sayılarak karşılığında haftada 15 saat ek ders ücretinden yararlandırılacak." denildi.

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MEB'den son dakika ek ders ücreti açıklaması! İdari izinde öğretmenlerin ek ders ücreti ödenecek mi?
MEB'den son dakika ek ders ücreti açıklaması! İdari izinde öğretmenlerin ek ders ücreti ödenecek mi?

MEB Personel Genel Müdürlüğünce Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla illere genelge gönderildi.

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MEB'den son dakika ek ders ücreti açıklaması! İdari izinde öğretmenlerin ek ders ücreti ödenecek mi?
MEB'den son dakika ek ders ücreti açıklaması! İdari izinde öğretmenlerin ek ders ücreti ödenecek mi?

Genelgede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında dün gerçekleştirilen toplantıda, dünyada hızla yayılan Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bazı tedbirler alınmasına karar verildiği hatırlatıldı. Bu kapsamda Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında 6-10 Nisan'da uygulanacak olan ikinci ara tatilin 16-20 Mart tarihleri arasında uygulanmasına, 23-27 Mart'ta da uzaktan eğitim yöntemiyle eğitim öğretime devam edilmesine karar verildiği vurgulandı.

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MEB'den son dakika ek ders ücreti açıklaması! İdari izinde öğretmenlerin ek ders ücreti ödenecek mi?
MEB'den son dakika ek ders ücreti açıklaması! İdari izinde öğretmenlerin ek ders ücreti ödenecek mi?

Bu süreçte, Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumların tatil edildiği, bu eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin genel idari izin verildiği belirtildi.