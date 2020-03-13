MEB'den son dakika ek ders ücreti açıklaması! İdari izinde öğretmenlerin ek ders ücreti ödenecek mi?

İdari izinde ek ders ödenir mi? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 16 Mart itibarıyla bir hafta okullar tatil edilmiş, 23 Mart itibarıyla ise uzaktan eğitim yapılacağı bildirilmişti. İdari izinli sayılacak öğretmenlerin en çok merak ettiği konulardan biri de ek ders ücretinin ödenip ödenmeyeceği olmuştu. Bakanlık tarafından konu ile ilgili resmi açıklama geldi. Peki, idari izinde ek ders ödenir mi? Öğretmenlerin ek ders ücreti ödenecek mi? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 13.03.2020 17:05 Güncelleme Tarihi: 13.03.2020 17:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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