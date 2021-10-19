19 Ekim 2021, Salı
Karşılıksız olarak veriliyor! Evi olmayanlara 30.000 TL ödüyor! Ziraat Bankası, Garanti, Kuveyt Türk...
Ev sahibi olmayan milyonlarca vatandaş, ev sahibi olmak için çalışıyor. Artan ev fiyatları sonrasında birikimlerini artıranlara güzel haber geldi. Ziraat Bankası, Garanti ve Kuveyt Türk aracılığı ile devlet geri ödemesiz 31 bin TL para veriyor. Ödeme imkanından yararlanmak isteyenlerin başvuru şartlarını yerine getirmesi gerekiyor. Böylelikle devlet ev sahibi olabilmek için birikim yapan vatandaşlarına destek oluyor. Devletten geri ödeme olmadan destek almak için başvuru şartlarını haberimizde derledik. İşte, Ziraat Bankası, Garanti, Kuveyt Türk evi olmayanlara 30.000 TL destek şartları...
Giriş Tarihi: 19.10.2021 14:36 Güncelleme Tarihi: 19.10.2021 14:38
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