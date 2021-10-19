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Karşılıksız olarak veriliyor! Evi olmayanlara 30.000 TL ödüyor! Ziraat Bankası, Garanti, Kuveyt Türk...

Ev sahibi olmayan milyonlarca vatandaş, ev sahibi olmak için çalışıyor. Artan ev fiyatları sonrasında birikimlerini artıranlara güzel haber geldi. Ziraat Bankası, Garanti ve Kuveyt Türk aracılığı ile devlet geri ödemesiz 31 bin TL para veriyor. Ödeme imkanından yararlanmak isteyenlerin başvuru şartlarını yerine getirmesi gerekiyor. Böylelikle devlet ev sahibi olabilmek için birikim yapan vatandaşlarına destek oluyor. Devletten geri ödeme olmadan destek almak için başvuru şartlarını haberimizde derledik. İşte, Ziraat Bankası, Garanti, Kuveyt Türk evi olmayanlara 30.000 TL destek şartları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.10.2021 14:36 Güncelleme Tarihi: 19.10.2021 14:38
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Karşılıksız olarak veriliyor! Evi olmayanlara 30.000 TL ödüyor! Ziraat Bankası, Garanti, Kuveyt Türk...

Geri ödeme yapmasanız da veriliyor. Ziraat Bankası, Garanti, Kuveyt Türk evi olmayanlara 30.000 TL ödüyor. Başvuru şartları son dönemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Evi olmayan vatandaşlar ev sahibi olmak için birikim yaparken, diğer yandan da sunulan destekleri sorgulamayı sürdürüyor. Birçok banka devlet desteği ile konut sahibi olmak isteyen vatandaşlara geri ödemesiz para veriyor. Söz konusuyu para almak için bulunann başvuru şartlarının yerine getirilmesi gerekiyor. İşte, konut destek parasından yararlanmak için şartlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Karşılıksız olarak veriliyor! Evi olmayanlara 30.000 TL ödüyor! Ziraat Bankası, Garanti, Kuveyt Türk...

Evi olmayan vatandaşlar ev sahibi olmanın yollarını arıyorlar. Artan ev fiyatları nedeniyle birikim yapacak olan vatandaşlara güzel haber geldi. Ziraat Bankası, Kuveyt Türk ve Garanti Bankası aracılığı ile devlet geri ödemesiz 30 bin TL'ye yakın para ödemesi yapıyor. Söz konusu parayı alabilmek için ise bazı şartların sağlanması gerekiyor.

Devlet ev satın almak için birikim yapanlara destek oluyor. Bu kapsamda bankada hesap açanların birikimlerine yüzde 20 devlet katkısı ekleniyor.

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Karşılıksız olarak veriliyor! Evi olmayanlara 30.000 TL ödüyor! Ziraat Bankası, Garanti, Kuveyt Türk...

KİMLER DEVLET KATKILI KONUT HESABI'NDAN YARARLANABİLİR ?

07.04.2015 itibariyle tamamı kendi adına kayıtlı bir konut sahibi olmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,
Konut satın almadan önce en az 36 ay boyunca düzenli birikim yapanlar,

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Karşılıksız olarak veriliyor! Evi olmayanlara 30.000 TL ödüyor! Ziraat Bankası, Garanti, Kuveyt Türk...

Konut satın aldıktan itibaren 6 (altı) ay içinde gerekli belgelerle Bankamıza başvuranlar Devlet Katkılı Konut Hesabı'ndan yararlanabilecektir.

Düzensiz ödeme durumunda devlet katkısı kazanma hakkı kaybolacaktır.

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Karşılıksız olarak veriliyor! Evi olmayanlara 30.000 TL ödüyor! Ziraat Bankası, Garanti, Kuveyt Türk...

Devlet katkısı almak için başvurulan konut dışında, 07.04.2015 tarihinden itibaren devlet katkısına konu olacak nitelikte başka bir konut edinilmemiş olunması gerekmektedir.