Karşılıksız olarak veriliyor! Evi olmayanlara 30.000 TL ödüyor! Ziraat Bankası, Garanti, Kuveyt Türk...

Evi olmayan vatandaşlar ev sahibi olmanın yollarını arıyorlar. Artan ev fiyatları nedeniyle birikim yapacak olan vatandaşlara güzel haber geldi. Ziraat Bankası, Kuveyt Türk ve Garanti Bankası aracılığı ile devlet geri ödemesiz 30 bin TL'ye yakın para ödemesi yapıyor. Söz konusu parayı alabilmek için ise bazı şartların sağlanması gerekiyor.

Devlet ev satın almak için birikim yapanlara destek oluyor. Bu kapsamda bankada hesap açanların birikimlerine yüzde 20 devlet katkısı ekleniyor.