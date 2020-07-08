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Haberler Galeri Milyonlarca emekliye müjde! Bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? 2020 SSK Bağkur ikramiye ödeme tarihleri

Milyonlarca emekliye müjde! Bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? 2020 SSK Bağkur ikramiye ödeme tarihleri

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Koronavirüs salgını sonrası Ramazan Bayramı ikramiyeleri erken ödenmişti. Bu ay maaşlarını zamlı alacak olan emekliler, ikinci bayram ikramiyesinin ödeneceği tarihi merak ediyor. Kurban Bayramı'n kısa süre kala ikramiyelerin ödeneceği tarih belli oldu. Peki, bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? İşte 2020 SSK Bağkur ikramiye ödeme tarihleri...

Giriş Tarihi: 08.07.2020 11:39 Güncelleme Tarihi: 09.07.2020 13:09
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Milyonlarca emekliye müjde! Bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? 2020 SSK Bağkur ikramiye ödeme tarihleri

Bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bayram ikramiyesinin hangi tarihte ödeneceği merak ediliyordu. İlk 6 aylık enflasyon rakamlarına göre maaşlarını yüzde 5,75 zamlı alacak olan emekliler bayram ikramiyesinde de artış istiyor. Koronavirüs salgını nedeniyle ilk ikramiyeler erken ödenmişti. Peki, bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? İşte 2020 SSK Bağkur ikramiye ödeme tarihleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Milyonlarca emekliye müjde! Bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? 2020 SSK Bağkur ikramiye ödeme tarihleri

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk geliyor. Bu doğrultuda emekliler, ödeme planında bir değişiklik yapılmazsa 27-30 Temmuz tarihleri arasında bu yılın ikinci bayram ikramiyesini alacak. Emeklilere biner lira, dul ve yetimlere hisseleri oranında ödeme yapılacak.

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Milyonlarca emekliye müjde! Bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? 2020 SSK Bağkur ikramiye ödeme tarihleri

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

En düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 112 liradan 2 bin 233 liraya, en düşük esnaf BAĞ-KUR aylığı bin 539 liradan bin 627 liraya, en düşük tarım BAĞ-KUR'lu aylığı da bin 451 liradan bin 534 liraya yükselecek. SSK'dan 2000 sonrasında emekli olanların aylıkları bin 263 liradan bin 335 liraya çıkacak.

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Milyonlarca emekliye müjde! Bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? 2020 SSK Bağkur ikramiye ödeme tarihleri

EMEKLİ MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

Müsteşar (1/1): 10.139

Genel müdür (1/1): 8.963

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Milyonlarca emekliye müjde! Bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? 2020 SSK Bağkur ikramiye ödeme tarihleri

Şube müdürü (Lisans - 1/4): 3.439

Memur (Lisans - 1/4): 3.365

Öğretmen (1/4): 3.461