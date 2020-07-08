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Milyonlarca emekliye müjde! Bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? 2020 SSK Bağkur ikramiye ödeme tarihleri
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Koronavirüs salgını sonrası Ramazan Bayramı ikramiyeleri erken ödenmişti. Bu ay maaşlarını zamlı alacak olan emekliler, ikinci bayram ikramiyesinin ödeneceği tarihi merak ediyor. Kurban Bayramı'n kısa süre kala ikramiyelerin ödeneceği tarih belli oldu. Peki, bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? İşte 2020 SSK Bağkur ikramiye ödeme tarihleri...
Giriş Tarihi: 08.07.2020 11:39Güncelleme Tarihi: 09.07.2020 13:09