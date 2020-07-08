En düşüğü 418 TL! 2020 Temmuz zammı ile dul ve yetim aylığı ne kadar oldu? İşte yeni fiyatlar...

Dul ve yetim aylığı ne kadar oldu? TÜİK tarafından 3 Temmuz'da açıklanan ilk 6 aylık enflasyon rakamlarının ardından memur ve emeklilerin maaşlarında artış yaşandı. Temmuz zammı ile dul ve yetim aylıklarında da artış olacak. Hisse oranına göre ek ödeme dahil en düşük aylık 418 TL olacak. Peki, 2020 Temmuz zammı ile dul ve yetim aylığı ne kadar oldu? İşte yeni fiyatlar...

Giriş Tarihi: 08.07.2020 10:53 Güncelleme Tarihi: 08.07.2020 10:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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