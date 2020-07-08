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Haberler Galeri En düşüğü 418 TL! 2020 Temmuz zammı ile dul ve yetim aylığı ne kadar oldu? İşte yeni fiyatlar...

En düşüğü 418 TL! 2020 Temmuz zammı ile dul ve yetim aylığı ne kadar oldu? İşte yeni fiyatlar...

Dul ve yetim aylığı ne kadar oldu? TÜİK tarafından 3 Temmuz'da açıklanan ilk 6 aylık enflasyon rakamlarının ardından memur ve emeklilerin maaşlarında artış yaşandı. Temmuz zammı ile dul ve yetim aylıklarında da artış olacak. Hisse oranına göre ek ödeme dahil en düşük aylık 418 TL olacak. Peki, 2020 Temmuz zammı ile dul ve yetim aylığı ne kadar oldu? İşte yeni fiyatlar...

Giriş Tarihi: 08.07.2020 10:53 Güncelleme Tarihi: 08.07.2020 10:59
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En düşüğü 418 TL! 2020 Temmuz zammı ile dul ve yetim aylığı ne kadar oldu? İşte yeni fiyatlar...

2020 Temmuz zammı ile dul ve yetim aylıkları da artı. İlk 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından milyonlarca kişinin maaşlarında artış yaşandı. Memur ve emeklilerin yanı sıra temmuz itibarıyla dul ve yetim aylıkları da yüzde 5.75 oranında arttı. Buna göre en düşük aylık 418 lira olacak. Peki, 2020 Temmuz zammı ile dul ve yetim aylığı ne kadar oldu? İşte merak edilenler...

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En düşüğü 418 TL! 2020 Temmuz zammı ile dul ve yetim aylığı ne kadar oldu? İşte yeni fiyatlar...

Temmuz ayında açıklanan yeni zam oranları ile birlikte SSK ve Bağ-Kur, dul ve yetim aylıkları da arttı. Ölüm aylığı alanlar da ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere ve bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre maaşlarını zamlı alıyor. Yeni açıklanan enflasyon oranına göre dul ve yetim aylıkları temmuz ayında yüzde 5.75 arttı.

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En düşüğü 418 TL! 2020 Temmuz zammı ile dul ve yetim aylığı ne kadar oldu? İşte yeni fiyatlar...

EK ÖDEMELER DE ARTTI
Hürriyet'in haberine göre, zamlı maaşın üzerine ek ödeme de eklendiğinde ölüm aylıkları artmış olacak. Buna göre de temmuz ayında yüzde 25 hisse oranına göre en düşük ölüm aylığı ek ödeme ile birlikte 418 lira olacak, yüzde 75 hisse oranına göre de en yüksek ölüm aylığı ek ödeme dahil 4.800 lira olacak.

Ölüm aylığından, vefat eden sigortalının eşi, çocukları ve bazı şartlara göre de anne ve babası yararlanabiliyor.

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En düşüğü 418 TL! 2020 Temmuz zammı ile dul ve yetim aylığı ne kadar oldu? İşte yeni fiyatlar...

Vefat eden sigortalının dul eşine yüzde 50 oranında aylık bağlanırken, sigortalının çocuğu yoksa ve eşine kendi sigortalılığı nedeniyle gelir ya da aylık bağlanmamışsa yüzde 75'i oranında ölüm aylığı bağlanıyor.

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En düşüğü 418 TL! 2020 Temmuz zammı ile dul ve yetim aylığı ne kadar oldu? İşte yeni fiyatlar...

Çalışmayan ya da kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklardan; 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde de 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanlara maaşın yüzde 25 oranında aylık bağlanıyor.