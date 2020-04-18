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Haberler Galeri Milyonlarca emekliye müjde! 361 TL ek ödeme zammı var mı? SSK Bağkur güncel emekli maaşı ne kadar?

Milyonlarca emekliye müjde! 361 TL ek ödeme zammı var mı? SSK Bağkur güncel emekli maaşı ne kadar?

Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği ek ödeme ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Her ay maaşın içinde verilen ek ödemenin yüzde 4'ten 10'a çıkarılması talep ediliyor. Bu ay zamlı maaşlarını almaya başlayan emeklilerin araştırdığı ek ödeme zammı ile ilgili son gelişmeler neler? 361 TL ek ödeme zammı var mı? SSK Bağkur güncel emekli maaşı ne kadar? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 18.04.2020 16:34 Güncelleme Tarihi: 18.04.2020 16:45
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Milyonlarca emekliye müjde! 361 TL ek ödeme zammı var mı? SSK Bağkur güncel emekli maaşı ne kadar?

Emeklilerin ek ödeme zammı ne zaman olacak? 2020 emekliler için kazan yılı oldu. Ocak ayında zamlı maaşlarını alan emeklilerin ikinci promosyon ödemelerinde de artış yaşandı. Koronavirüs önlemleri kapsamında Ramazan Bayramı ikramiye ödemeleri Nisan ayının ilk haftasında ödenmişti. Her ay maaşlarıyla birlikte yüzde 4-5 ek ödeme alan emekliler ek ödemelerin yüzde 10'a çıkmasını talep ediyor. Peki, 361 TL ek ödeme zammı var mı? SSK Bağkur güncel emekli maaşı ne kadar?

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Milyonlarca emekliye müjde! 361 TL ek ödeme zammı var mı? SSK Bağkur güncel emekli maaşı ne kadar?

Emekliler için ek ödeme artışı gündemde. Her ay verilen ek ödemelerin yüzde 4'ten 10'a çıkarılması talep ediliyor. Bu talep hayata geçirilirse 361 TL'ye varan artış olacak.

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Milyonlarca emekliye müjde! 361 TL ek ödeme zammı var mı? SSK Bağkur güncel emekli maaşı ne kadar?

TÜED GÜNDEME GETİRDİ

Türkiye Emekliler Derneği'nin (TÜED) gündeme taşıdığı bu talep hayata geçerse, emeklilerin ek ödeme tutarlarında önemli artış olacak.

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Milyonlarca emekliye müjde! 361 TL ek ödeme zammı var mı? SSK Bağkur güncel emekli maaşı ne kadar?

Emekliler maaşlarının yüzde 4'ü yerine yüzde 10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 361 liraya varan artış yaşanacak. 6 bin 28 lira olan en yüksek maaşı alan emekliye 241,15 lira yerine 602,87 lira ek ödeme verilecek.

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Milyonlarca emekliye müjde! 361 TL ek ödeme zammı var mı? SSK Bağkur güncel emekli maaşı ne kadar?

TÜED'DEN CUMHURBAŞKANI'NA MEKTUP

TÜED, Covid-19 salgınına karşı yürütülen çalışmalardan duydukları memnuniyetten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup gönderdi.