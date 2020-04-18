Milyonlarca emekliye müjde! 361 TL ek ödeme zammı var mı? SSK Bağkur güncel emekli maaşı ne kadar?

Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği ek ödeme ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Her ay maaşın içinde verilen ek ödemenin yüzde 4'ten 10'a çıkarılması talep ediliyor. Bu ay zamlı maaşlarını almaya başlayan emeklilerin araştırdığı ek ödeme zammı ile ilgili son gelişmeler neler? 361 TL ek ödeme zammı var mı? SSK Bağkur güncel emekli maaşı ne kadar? İşte cevaplar...