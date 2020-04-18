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Buzağı destek ödemeleri yattı mı? 2019 1. dönem buzağı desteklemeleri ne zaman verilecek?
2019 1. dönem buzağı destek ödemeleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen buzağı desteklemelerinin 2019 1. dönem ödemelerinin hangi tarihte yapılacağı merak ediliyor. Toplam 701 bin 111 üreticiye yapılacak destek ödemelerinin tarihi belli oldu. Peki, buzağı destek ödemeleri yattı mı? 2019 1. dönem buzağı desteklemeleri ne zaman verilecek? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 18.04.2020 14:02 Güncelleme Tarihi: 18.04.2020 14:08
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