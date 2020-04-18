2019 1. dönem buzağı desteklemeleri ne zaman ödenecek? Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından büyükbaş hayvancılığın desteklenmesi için verilen buzağı desteklemesinin 2019 1. dönem ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyordu. arım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 701 bin 111 üreticiye 1 milyar 434 milyon liralık destek ödemesi yapılacağının belirterek ödemelerin tarihini duyurdu. Peki, buzağı destek ödemeleri yattı mı? 2019 1. dönem buzağı desteklemeleri ne zaman verilecek? İşte konu ile ilgili detaylar...