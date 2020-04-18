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Buzağı destek ödemeleri yattı mı? 2019 1. dönem buzağı desteklemeleri ne zaman verilecek?

2019 1. dönem buzağı destek ödemeleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen buzağı desteklemelerinin 2019 1. dönem ödemelerinin hangi tarihte yapılacağı merak ediliyor. Toplam 701 bin 111 üreticiye yapılacak destek ödemelerinin tarihi belli oldu. Peki, buzağı destek ödemeleri yattı mı? 2019 1. dönem buzağı desteklemeleri ne zaman verilecek? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 18.04.2020 14:02 Güncelleme Tarihi: 18.04.2020 14:08
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Buzağı destek ödemeleri yattı mı? 2019 1. dönem buzağı desteklemeleri ne zaman verilecek?

2019 1. dönem buzağı desteklemeleri ne zaman ödenecek? Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından büyükbaş hayvancılığın desteklenmesi için verilen buzağı desteklemesinin 2019 1. dönem ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyordu. arım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 701 bin 111 üreticiye 1 milyar 434 milyon liralık destek ödemesi yapılacağının belirterek ödemelerin tarihini duyurdu. Peki, buzağı destek ödemeleri yattı mı? 2019 1. dönem buzağı desteklemeleri ne zaman verilecek? İşte konu ile ilgili detaylar...

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Buzağı destek ödemeleri yattı mı? 2019 1. dönem buzağı desteklemeleri ne zaman verilecek?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den buzağı destek ödemelerine ilişkin beklenen açıklama geldi. Pakdemirli, buzağı destek ödemelerine ilişkin "701 bin 111 üreticimize 1 milyar 434 milyon liralık destek ödemesi hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

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Buzağı destek ödemeleri yattı mı? 2019 1. dönem buzağı desteklemeleri ne zaman verilecek?

2019 1. DÖNEM BUZAĞI DESTEKLEMELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2019 1. dönem buzağı desteklerinin 24 Nisan'da ödenmeye başlayacağını bildirdi.

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Buzağı destek ödemeleri yattı mı? 2019 1. dönem buzağı desteklemeleri ne zaman verilecek?

Pakdemirli, konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

2019 yılı 1. dönem buzağı destek ödemelerinin 24 Nisan Cuma günü saat 18.00'dan sonra ödenmeye başlayacağını aktaran Pakdemirli, "701 bin 111 üreticimize 1 milyar 434 milyon liralık destek ödemesi hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

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Buzağı destek ödemeleri yattı mı? 2019 1. dönem buzağı desteklemeleri ne zaman verilecek?

BUZAĞI DESTEKLEME ÜCRETİ NE KADAR?

4 ay ve üzeri buzağılara 350 TL/baş

Soy kütüğüne kayıtlı 500 Tl/Baş

Döl Kontrollü Boğanın Yavrusu (ilave) 50 TL/Baş

Yetiştiricilik Bölgesi İlleri (ilave) 200 TL/Baş