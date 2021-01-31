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31 Ocak 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Milyonlarca emekliye müjde! 2.000 TL ikramiye fırsatı! 2021 bayram ikramiyeleri hangi tarihte yatacak? Milyonlarca emekliye müjde! 2.000 TL ikramiye fırsatı! 2021 bayram ikramiyeleri hangi tarihte yatacak?
Yaklaşık 13 milyon emekliye ikramiye müjdesi geldi. 2021 yılında zamlı maaşları hesaplarına yatan emekliler, yılda iki kez aldıkları bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağını merak ediyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak ayının gelmesinin ardından bayram ikramiye tarihlerini sorgulamaya başladı. Üç ayların başlamasına kısa süre kala gözler ikramiye ödeme tarihlerine çevrildi. İkramiyeler hakkında tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, 2021 bayram ikramiyeleri hangi tarihte yatacak?
Giriş Tarihi: 31.01.2021 17:57
Emekliler yılda iki kez olmak üzere bayram ikramiyesi alıyor. Yaklaşık 13 milyon emekli 1.000'er TL olmak üzere yılda 2.000 TL ödemeyle derin nefes almış oluyor. Ocak ayının ardından zamlı maaşları hesaplarına yatan emekliler, bu alacakları ikramiyelerin ödenme tarihini merak ediyor. Geçtiğimiz yıl salgın nedeniyle ikramiye ödemelerini erken alan emekliler, bu yıl ödemelerin yapılacağı tarihi araştırmaya başladı. Tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, 2021 bayram ikramiyeleri hangi tarihte yatacak?
GALERİ DEVAM EDİYOR EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?
Bilindiği üzere emekli bayram ikramiyesi bayramdan önce ödeniyor. Bu yıl ödemenin ne zaman yapılacağı henüz resmi olarak açıklanmasa da Ramazan Bayramı tarihi göz önüne alındığında ödemelerin Mayıs ayının ilk 10 gününde yapılacağı tahmin ediliyor.
Emekliye Ramazan Bayramı İkramiyesi: 10-12 Mayıs 2021 Emekliye Kurban Bayramı İkramiyesi: 12-16 Temmuz 2021 tarihlerinde ödeme yapılması bekleniyor RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini takvimde, 2021 yılında Ramazan Bayramı başlangıç tarihi 13 Mayıs 2021 Perşembe günü, bitiş tarihi ise 15 Mayıs 2021 Cumartesi olarak belirlendi.
2021 OCAK EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
SK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 8.36, memur emeklilerine ise yüzde 7.3 zam yapılacak. Buna göre, en düşük emekli maaşı esnafta 2 bin 44, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 419, memurda ise 3 bin 21 lira olacak.