Milyonlarca emekliye müjde! 2.000 TL ikramiye fırsatı! 2021 bayram ikramiyeleri hangi tarihte yatacak?

Emekliler yılda iki kez olmak üzere bayram ikramiyesi alıyor. Yaklaşık 13 milyon emekli 1.000'er TL olmak üzere yılda 2.000 TL ödemeyle derin nefes almış oluyor. Ocak ayının ardından zamlı maaşları hesaplarına yatan emekliler, bu alacakları ikramiyelerin ödenme tarihini merak ediyor. Geçtiğimiz yıl salgın nedeniyle ikramiye ödemelerini erken alan emekliler, bu yıl ödemelerin yapılacağı tarihi araştırmaya başladı. Tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, 2021 bayram ikramiyeleri hangi tarihte yatacak?