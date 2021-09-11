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Milyonlarca emekliye müjde! 1.750 TL'ye kadar karşılıksız ödeme yapılıyor! Tek yapmanız gereken ise...

Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Diğer yandan dul ve yetim aylığı alanlarda ödemeden yararlanabiliyor. Emekliler Temmuz ayında zamlı maaşlarını cebine koydu. Bankaların sunduğu promosyon fırsatı ise devam ediyor. Bankalar emekli promosyonlarında belirli aralıklarla güncelleme yapıyor. Vatandaşlar ödemeler ile derin nefes alabiliyor ve ek gelir fırsatı yakalıyor. 1.750 TL'ye yakın ödemeler hesaplara yatıyor. İşte, bankaların promosyon ödeme miktarları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.09.2021 18:50
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Milyonlarca emekliye müjde! 1.750 TL’ye kadar karşılıksız ödeme yapılıyor! Tek yapmanız gereken ise...

Milyonlarca emekliye müjde. 1.750 TL'ye kadar karşılıksız ödeme yapılıyor. Tek yapmanız gereken ise başvuruda bulunmak. Emekli maaşlarını istedikleri bankaya 3 yıllık taahhüt karşılığında taşıyanlar promosyon ödemelerinden yararlanabiliyor. Bankalar emekli müşterilerini çekebilmek için yıl içinde promosyon ödemelerinde güncellemeye gidiyor. Promosyon yarışında üst limit 1.750 TL'ye kadar çıkmış durumda. Yeni emeklilerde promosyon fırsatından yararlanabiliyor. Diğer yandan dul ve yetimlerde bu kapsamda yer alıyor. Bankaların güncel promosyon miktarlarını sizler için haberimizde derledik. İşte, en yüksek promosyon ödemesi yapan bankalar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Milyonlarca emekliye müjde! 1.750 TL’ye kadar karşılıksız ödeme yapılıyor! Tek yapmanız gereken ise...

Yeni emekli olduysanız, ilk maaşınızı Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) anlaşmalı bulunduğu bankadan aldıktan sonra maaşınızı dilediğiniz bankaya taşıyabilirsiniz. Bu taşıma esnasında bankalar, 3 yıl kendi bankalarıyla çalışmayı kabul etmeniz halinde size promosyon ödemesi yapıyor. Böylelikle ikinci ay maaşınızı bankanızdan promosyonlu almış oluyorsunuz. Bu ödeme, aynı bankadayken 3 yıl içinde bir kereye mahsus olarak veriliyor.

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Milyonlarca emekliye müjde! 1.750 TL’ye kadar karşılıksız ödeme yapılıyor! Tek yapmanız gereken ise...

12.5 MİLYON KİŞİ VAR

Emekliler ilk promosyonlarını Mart 2017'den itibaren almaya başlamışlardı. İkinci promosyon da 3 yıl sonra yani Mart 2020'den itibaren verilmeye başlandı ve bu süreç devam ediyor. SGK, 5 milyon 964 bini SSK, 1 milyon 654 bini Bağkur, 1 milyon 569 bini Emekli Sandığı statüsünde olmak üzere toplam 9 milyon 187 bin kişiye emekli aylığı ödüyor. Dul ve yetim maaşı alanlarla birlikte bu sayı 12.5 milyonu buluyor. Buradaki potansiyel ise bankaları promosyon konusunda yarışa sokuyor.

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Milyonlarca emekliye müjde! 1.750 TL’ye kadar karşılıksız ödeme yapılıyor! Tek yapmanız gereken ise...

12.5 MİLYON KİŞİ VAR

Emekliler ilk promosyonlarını Mart 2017'den itibaren almaya başlamışlardı. İkinci promosyon da 3 yıl sonra yani Mart 2020'den itibaren verilmeye başlandı ve bu süreç devam ediyor. SGK, 5 milyon 964 bini SSK, 1 milyon 654 bini Bağkur, 1 milyon 569 bini Emekli Sandığı statüsünde olmak üzere toplam 9 milyon 187 bin kişiye emekli aylığı ödüyor. Dul ve yetim maaşı alanlarla birlikte bu sayı 12.5 milyonu buluyor. Buradaki potansiyel ise bankaları promosyon konusunda yarışa sokuyor.

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Milyonlarca emekliye müjde! 1.750 TL’ye kadar karşılıksız ödeme yapılıyor! Tek yapmanız gereken ise...

MAAŞ NASIL TAŞINIR?

Banka değiştirme işlemi kolaylıkla yapılabiliyor. Bankasıyla 3 yıllık taahhüt süresi dolan emekliler veya yeni emekli olanlar, istedikleri bankaya başvurarak promosyon alabiliyor. Bu arada daha iyi bir avantaj çıkarsa 3 yılın dolması da gerekmiyor.