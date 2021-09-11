Milyonlarca emekliye müjde! 1.750 TL’ye kadar karşılıksız ödeme yapılıyor! Tek yapmanız gereken ise...

12.5 MİLYON KİŞİ VAR

Emekliler ilk promosyonlarını Mart 2017'den itibaren almaya başlamışlardı. İkinci promosyon da 3 yıl sonra yani Mart 2020'den itibaren verilmeye başlandı ve bu süreç devam ediyor. SGK, 5 milyon 964 bini SSK, 1 milyon 654 bini Bağkur, 1 milyon 569 bini Emekli Sandığı statüsünde olmak üzere toplam 9 milyon 187 bin kişiye emekli aylığı ödüyor. Dul ve yetim maaşı alanlarla birlikte bu sayı 12.5 milyonu buluyor. Buradaki potansiyel ise bankaları promosyon konusunda yarışa sokuyor.