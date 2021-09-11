11 Eylül 2021, Cumartesi
Milyonlarca emekliye müjde! 1.750 TL'ye kadar karşılıksız ödeme yapılıyor! Tek yapmanız gereken ise...
Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Diğer yandan dul ve yetim aylığı alanlarda ödemeden yararlanabiliyor. Emekliler Temmuz ayında zamlı maaşlarını cebine koydu. Bankaların sunduğu promosyon fırsatı ise devam ediyor. Bankalar emekli promosyonlarında belirli aralıklarla güncelleme yapıyor. Vatandaşlar ödemeler ile derin nefes alabiliyor ve ek gelir fırsatı yakalıyor. 1.750 TL'ye yakın ödemeler hesaplara yatıyor. İşte, bankaların promosyon ödeme miktarları...
Giriş Tarihi: 11.09.2021 18:50
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