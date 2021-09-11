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8 maaş birden ödeme yapılıyor! Tek şartı bulunuyor! Sadece onlar para alamıyor...

Çalışan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Şartları yerine getirenlere 8 maaş birden ödeme yapılıyor. Sadece bazı çalışanlar başvuru yapamıyor ve ödeme imkanından yararlanamıyor. İşten çıkarıldığında 30 gün süresi bulunuyor. Eğer bu durumdan sonuç alınamıyorsa dava açılma hakkı elde ediliyor. Belli yetkilerle donatılmış olan yöneticilerin işten çıkarılırsa dava açma hakkı olmuyor, herhangi bir tazminat ödemesi de yapılmıyor. Konuyla ilgili detayları haberimizde derledik.

Giriş Tarihi: 11.09.2021 20:51
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8 maaş birden ödeme yapılıyor! Tek şartı bulunuyor! Sadece onlar para alamıyor...

8 maaş birden ödeme yapılıyor. Tek şartı bulunuyor. Sadece onlar para alamıyor. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Yasalarımız tarafından çalışanları hakkı korunuyor ve iade hakkı bulunuyor. 6 ay kıdemi olan ve 30 kişilik şirket çalışanları haktan yararlanıyor. Ancak eğer yönetici pozisyonundaysanız, bu kez şartlar değişiyor. Çalışan ve işvereni yakından ilgilendiren gelişme hakkında detayları haberimizde derledik. Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve haklı fesih işçilerin cebinde bulunan haklar arasında yer alıyor.

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8 maaş birden ödeme yapılıyor! Tek şartı bulunuyor! Sadece onlar para alamıyor...

Çalışan milyonları çok yakından ilgilendiriyor. Yasalarımız çalışanlara işe iade hakkı tanıyor. 6 ay kıdemi olan ve 30 kişilik şirket çalışanları haktan yararlanıyor. Ancak eğer yönetici pozisyonundaysanız, bu kez şartlar değişiyor. Çalışma hayatıyla ilgili yasalarımızda işverenler de olduğu kadar işçiler için de çeşitli güvenceler bulunuyor.

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8 maaş birden ödeme yapılıyor! Tek şartı bulunuyor! Sadece onlar para alamıyor...

Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ayrımcılık tazminatı, haklı fesih bunlardan bazıları. Yasal güvencelerden birisi de işçilerin çıkartıldıklarında işe geri dönme hakları. Yani işten çıkartılan bir çalışan belli şartlarda aynı işe geri de dönebiliyor, ya da bunun yerine tazminat kazanabiliyor.

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8 maaş birden ödeme yapılıyor! Tek şartı bulunuyor! Sadece onlar para alamıyor...

4857 sayılı İş Kanunu'nun 18. maddesine göre "Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır." Buna göre işveren sizi çıkartmışsa mutlaka bir yasal sebebi bulunması gerekir. Eğer bu sebep yoksa sizin için işe geri dönmenin yolu açılmış demektir.

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8 maaş birden ödeme yapılıyor! Tek şartı bulunuyor! Sadece onlar para alamıyor...

BİR AY SÜRE VAR

Bu şartlar yerine geldiğinde eğer işten çıkartılmışsanız sizin için 30 günlük süre başlamış demektir. Bu 30 gün içinde arabulucuya giderek işe geri dönüş başvurusu yapmanız gerekiyor. Bu 30 günlük süre hak düşürücü bir süre olduğu için çok dikkatli olmak gerekir. Süre kaçırılmışsa fesih kabul edilmiş sayılır ve dava açma hakkınız sona erer. Arabulucuda eğer sonuç alınmaz ise bu kez 2 haftalık süre içinde iş mahkemesine dava açmak gerekiyor.