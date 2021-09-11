11 Eylül 2021, Cumartesi
8 maaş birden ödeme yapılıyor! Tek şartı bulunuyor! Sadece onlar para alamıyor...
Çalışan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Şartları yerine getirenlere 8 maaş birden ödeme yapılıyor. Sadece bazı çalışanlar başvuru yapamıyor ve ödeme imkanından yararlanamıyor. İşten çıkarıldığında 30 gün süresi bulunuyor. Eğer bu durumdan sonuç alınamıyorsa dava açılma hakkı elde ediliyor. Belli yetkilerle donatılmış olan yöneticilerin işten çıkarılırsa dava açma hakkı olmuyor, herhangi bir tazminat ödemesi de yapılmıyor. Konuyla ilgili detayları haberimizde derledik.
Giriş Tarihi: 11.09.2021 20:51
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12