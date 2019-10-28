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Milyonlarca emekliye, memura ve yaşlıya zam müjdesi! 2020 Ocak'ta emekli maaşlarında...

Ocak'ta çalışan çalışmayan herkesin maaşı artacak. Emeklilerin, memurların, yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların eline geçecek maaş için ipuçları geldi. Peki kim ne kadar maaş alacak? SSK ve Bağ-Kur'luların maaşlarındaki artış ne kadar olacak? Emekli ve çalışan maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler ahaber.com.tr'de...

Giriş Tarihi: 28.10.2019 04:37 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019 08:02
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Milyonlarca emekliye, memura ve yaşlıya zam müjdesi! 2020 Ocak'ta emekli maaşlarında...

Ocak'ta hemen herkesin geliri artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bir önceki 6 aylık dönemdeki enflasyon oranında zam yapılacak.

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Milyonlarca emekliye, memura ve yaşlıya zam müjdesi! 2020 Ocak'ta emekli maaşlarında...

Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark verilecek.

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Milyonlarca emekliye, memura ve yaşlıya zam müjdesi! 2020 Ocak'ta emekli maaşlarında...

Beklenti anketindeki tahmine göre SSK ve Bağ-Kur'luların zammı yüzde 7.3, memur ve memur emeklilerinin ise yüzde 2.3 enflasyon farkıyla yüzde 6.3 olacak.

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Milyonlarca emekliye, memura ve yaşlıya zam müjdesi! 2020 Ocak'ta emekli maaşlarında...

Memur maaşlarındaki artış, pek çok aylığı etkileyecek. TAKVİM, bu oranlara göre yeni maaşları hesapladı:

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Milyonlarca emekliye, memura ve yaşlıya zam müjdesi! 2020 Ocak'ta emekli maaşlarında...


En düşük emekli aylığı bin 268 liraya çıkacak. Taban aylık; 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 127, memur emeklilerinde 2 bin 681 lira olacak.