Milyonlarca emekliye intibak müjdesi! SSK Bağkur intibak zammı ile emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

SSK Bağkur intibak zammı ile emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği intibak yasası için yaşanan son gelişmeleri sizler için derledik. Aile, Sosyal ve Çalışma Bakanlığı tarafından konuyla ilgili çalışmalar yürütüldüğü biliniyor. 2000 sonrası ve öncesi emekli olanlar intibak yasası gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. Vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, SSK Bağkur intibak zammı ile emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Son durum ne?