24 Eylül 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Milyonlarca emekliye intibak müjdesi! SSK Bağkur intibak zammı ile emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Milyonlarca emekliye intibak müjdesi! SSK Bağkur intibak zammı ile emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

SSK Bağkur intibak zammı ile emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği intibak yasası için yaşanan son gelişmeleri sizler için derledik. Aile, Sosyal ve Çalışma Bakanlığı tarafından konuyla ilgili çalışmalar yürütüldüğü biliniyor. 2000 sonrası ve öncesi emekli olanlar intibak yasası gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. Vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, SSK Bağkur intibak zammı ile emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Son durum ne?

Giriş Tarihi: 24.09.2020 16:58 Güncelleme Tarihi: 24.09.2020 17:08
  • 1
  • 13
Milyonlarca emekliye intibak müjdesi! SSK Bağkur intibak zammı ile emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Emekli intibak zammı uzun süredir en çok aranan konular arasında yer alıyor. Geçmiş yıllarda 2000 öncesi emekliler için düzenleme getirilmişti. Bu düzenlemenin ardından 2000 sonrası emekli olanlar içinde aynı uygulamanın yapılıp yapılmayacağı merak ediliyordu. Konu ilgili talepler emekliler tarafından yetkili mercilere iletiliyor. İntibak yasası için son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. 2000 sonrası emekliler için bakanlık tarafından çalışma yapıldığı biliniyor. Peki, SSK Bağkur intibak zammı ile emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Milyonlarca emekliye intibak müjdesi! SSK Bağkur intibak zammı ile emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

EMEKLİ İNTİBAK ZAMMI SON GELİŞMELER

2000 yılı ve sonrasında emekli olan vatandaşlar tarafından intibak düzenlemesinin kendileri için de hayata geçirilmesi bekleniyor. Memur emeklilerine yönelik intibak talebi, toplu sözleşme görüşmeleri sırasında Memur-Sen tarafından gündeme taşındı.

  • 3
  • 13
Milyonlarca emekliye intibak müjdesi! SSK Bağkur intibak zammı ile emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantılarında ele alınıp karara bağlanması beklenen talep hayata geçerse, aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkı ek ödemeyle giderilecek. Düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilecek.

  • 4
  • 13
Milyonlarca emekliye intibak müjdesi! SSK Bağkur intibak zammı ile emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

SSK ve Bağ-Kur'luların talebi hayata geçerse, milyonlarca emeklinin maaşı değişecek. 2000'den sonra emekli olanlara, ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. Türkiye Emekliler Derneği, çıkacak bir intibak düzenlemesinden yaklaşık 5 milyon emeklinin yararlanabileceğini belirtiyor.

  • 5
  • 13
Milyonlarca emekliye intibak müjdesi! SSK Bağkur intibak zammı ile emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

SSK ve Bağ-Kur'luların talebi hayata geçerse, milyonlarca emeklinin maaşı değişecek. 2000'den sonra emekli olanlara, ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. Türkiye Emekliler Derneği, çıkacak bir intibak düzenlemesinden yaklaşık 5 milyon emeklinin yararlanabileceğini belirtiyor.