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1000 TL sosyal yardım için flaş açıklama geldi! e-Devlet pandemi sosyal destek başvuru sorgulama nereden, nasıl yapılır?
Pandemi döneminde sosyal yardım ödemeleri sürüyor. Aile, Sosyal ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1.000 TL sosyal yardımı ödemeleri için açıklamada bulundu. Yeni tip koronavirüs salgını sonrası ilk iki fazda 4 milyon haneye 1.000'er TL sosyal yardım ödemesi yapılmıştı. 3'üncü faz ödemeler için e-Devlet üzerinden başvuru yoluyla ödemeler yapılıyor. İşte, e-Devlet pandemi sosyal destek başvuru sorgulama nereden, nasıl yapılır? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 24.09.2020 22:51 Güncelleme Tarihi: 24.09.2020 22:55
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