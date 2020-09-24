24 Eylül 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 1000 TL sosyal yardım için flaş açıklama geldi! e-Devlet pandemi sosyal destek başvuru sorgulama nereden, nasıl yapılır?

1000 TL sosyal yardım için flaş açıklama geldi! e-Devlet pandemi sosyal destek başvuru sorgulama nereden, nasıl yapılır?

Pandemi döneminde sosyal yardım ödemeleri sürüyor. Aile, Sosyal ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1.000 TL sosyal yardımı ödemeleri için açıklamada bulundu. Yeni tip koronavirüs salgını sonrası ilk iki fazda 4 milyon haneye 1.000'er TL sosyal yardım ödemesi yapılmıştı. 3'üncü faz ödemeler için e-Devlet üzerinden başvuru yoluyla ödemeler yapılıyor. İşte, e-Devlet pandemi sosyal destek başvuru sorgulama nereden, nasıl yapılır? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 24.09.2020 22:51 Güncelleme Tarihi: 24.09.2020 22:55
  • 1
  • 13
1000 TL sosyal yardım için flaş açıklama geldi! e-Devlet pandemi sosyal destek başvuru sorgulama nereden, nasıl yapılır?

1000 TL sosyal yardım için flaş açıklama geldi mi? e-Devlet pandemi sosyal destek başvuru sorgulama nereden, nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bakan Selçuk 4. faz başvuruları kabul etmek yerine 3. faz başvuru ekranını herkese açtıklarını belirterek yeni başvuru şartlarını duyurdu. Pandemi sosyal destek başvuru sonucu sorgulama ekranı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Pandemi süresince maddi anlamda sıkıntı çeken vatandaşlara pandemi yardımı yapıldı. İlk iki faz için başvuru alınmazken 3. faz için başvurular alınmıştı. Peki, e-Devlet pandemi sosyal destek başvuru sorgulama nereden, nasıl yapılır? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
1000 TL sosyal yardım için flaş açıklama geldi! e-Devlet pandemi sosyal destek başvuru sorgulama nereden, nasıl yapılır?

BAKAN SELÇUK AÇIKLADI: 6 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE 1000 TL PANDEMİ SOSYAL DESTEK PARASI DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILDI!

Konu hakkında açıklama yapan Bakan Selçuk "Vatandaşlarımıza sosyal yardımlarda bulunuyoruz. 6 milyon vatandaşımızı aştı. Salgın dönemindeki kriterlerle muhtaçlık kriterlerimiz uymuyor. Fakat bu dönemde birçok dönemde birçok vatandaşımız dönemsel ihtiyaçta. Bu vatandaşlarımıza ulaşmak için bir form oluşturduk. Belli bir takım sorular sorduk. 10 milyonun üzerinde başvuru geldi.

  • 3
  • 13
1000 TL sosyal yardım için flaş açıklama geldi! e-Devlet pandemi sosyal destek başvuru sorgulama nereden, nasıl yapılır?

10 milyon talebi hem SGK hem de İŞKUR'dan teyit ettik. Beyanın doğruluğunu teyit ettik. Kriterleri belirledik. Hanelerin hangilerinin dönemsel ihtiyaç anlamında ihtiyaçlarının olup olmadığına karar verdi. Süreç devam ediyor. Her hafta ödemelerimiz yapılıyor.

  • 4
  • 13
1000 TL sosyal yardım için flaş açıklama geldi! e-Devlet pandemi sosyal destek başvuru sorgulama nereden, nasıl yapılır?

Başvuruları değerlendiriyoruz. Sosyal medyada olan ihtiyaç sahipleri de taranıyor" diyerek ellerinde biz bize yeteriz kampanyasından kalan 170 milyon liralık kaynak bulunnduğunu ve bu kaynağın da ihtiyaç sahibi ailelere aktarılmaya devam edildiğini duyurdu.

  • 5
  • 13
1000 TL sosyal yardım için flaş açıklama geldi! e-Devlet pandemi sosyal destek başvuru sorgulama nereden, nasıl yapılır?

1000 TL PANDEMİ YARDIMI 4. FAZ BAŞVURUSU OLACAK MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başvurular e devlet üzerinden kabul edilirken Bakan Selçuk 4. faz başvuruları kabul etmek yerine 3. faz başvuru ekranını herkese açtıklarını belirterek yeni başvuru şartlarını duyurdu. Buna göre 1000 TL pandemi yardım parası almak isteyen kişiler;