Milyonlarca emekliye intibak müjdesi! SSK Bağkur intibak zammı ile emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Emekli intibak zammı, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Bilindiği üzere 2000 yılından önce emekli olanlar için intibak düzenlemesi yapılmıştı. Bu gelişmelerin ardından düzenlemenin 2000 yılı sonrası emekli olanlar için de uygulanıp uygulanmayacağı araştırılmaya başlanmıştı. Konu ile ilgili emekliler tarafından talepler iletiliyor. İntibak yasası ile ilgili resmi açıklamalar bekleniyor. 2000'den sonra emekli olanlara yönelik bakanlığın bir çalışması bulunuyor. Peki, emekli intibak zammı ne zaman olacak? SSK Bağkur intibak zammı ile emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?