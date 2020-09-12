12 Eylül 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Milyonlarca emekliye intibak müjdesi! SSK Bağkur intibak zammı ile emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Milyonlarca emekliye intibak müjdesi! SSK Bağkur intibak zammı ile emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Emekli intibak zammı ne zaman çıkacak? Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği intibak artışı ile ilgili son gelişmeleri derledik. 2000 yılı sonrası emekli olan vatandaşlar konu ile ilgili detayları araştırıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın intibak konusunda bir çalışması olduğu biliniyor. Peki, emekli intibak zammı ne zaman belli olacak? Çalışmaların tamamlanması sonrası maaşlar ne kadar artacak? İşte emekli intibak konusunda son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 12.09.2020 13:39 Güncelleme Tarihi: 12.09.2020 13:52
  • 1
  • 11
Milyonlarca emekliye intibak müjdesi! SSK Bağkur intibak zammı ile emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Emekli intibak zammı, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Bilindiği üzere 2000 yılından önce emekli olanlar için intibak düzenlemesi yapılmıştı. Bu gelişmelerin ardından düzenlemenin 2000 yılı sonrası emekli olanlar için de uygulanıp uygulanmayacağı araştırılmaya başlanmıştı. Konu ile ilgili emekliler tarafından talepler iletiliyor. İntibak yasası ile ilgili resmi açıklamalar bekleniyor. 2000'den sonra emekli olanlara yönelik bakanlığın bir çalışması bulunuyor. Peki, emekli intibak zammı ne zaman olacak? SSK Bağkur intibak zammı ile emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Milyonlarca emekliye intibak müjdesi! SSK Bağkur intibak zammı ile emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

EMEKLİ İNTİBAK ZAMMI SON GELİŞMELER

2000 yılı ve sonrasında emekli olan vatandaşlar tarafından intibak düzenlemesinin kendileri için de hayata geçirilmesi bekleniyor. Memur emeklilerine yönelik intibak talebi, toplu sözleşme görüşmeleri sırasında Memur-Sen tarafından gündeme taşındı.

  • 3
  • 11
Milyonlarca emekliye intibak müjdesi! SSK Bağkur intibak zammı ile emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantılarında ele alınıp karara bağlanması beklenen talep hayata geçerse, aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkı ek ödemeyle giderilecek. Düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilecek.

  • 4
  • 11
Milyonlarca emekliye intibak müjdesi! SSK Bağkur intibak zammı ile emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

SSK ve Bağ-Kur'luların talebi hayata geçerse, milyonlarca emeklinin maaşı değişecek. 2000'den sonra emekli olanlara, ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. Türkiye Emekliler Derneği, çıkacak bir intibak düzenlemesinden yaklaşık 5 milyon emeklinin yararlanabileceğini belirtiyor.

  • 5
  • 11
Milyonlarca emekliye intibak müjdesi! SSK Bağkur intibak zammı ile emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

İNTİBAK DÜZENLEMESİ

2000 yılından önce sigorta primi olan ancak 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlar karma sistem hesaplaması ile maaşlarını almaktalar. 2000 yılından sonra emekli olanlar vatandaşların emeklilikleri de iki ana gruba ayrılmakta. 2008 öncesi emekli olanlar ve 2008 sonrası emekli olanlar.