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Milyonlarca emekliye intibak müjdesi! SSK Bağkur intibak zammı ile emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
Emekli intibak zammı ne zaman çıkacak? Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği intibak artışı ile ilgili son gelişmeleri derledik. 2000 yılı sonrası emekli olan vatandaşlar konu ile ilgili detayları araştırıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın intibak konusunda bir çalışması olduğu biliniyor. Peki, emekli intibak zammı ne zaman belli olacak? Çalışmaların tamamlanması sonrası maaşlar ne kadar artacak? İşte emekli intibak konusunda son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 12.09.2020 13:39Güncelleme Tarihi: 12.09.2020 13:52