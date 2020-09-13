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13 Eylül 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Satanları derinden üzdü! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 90-120 bin aralığında... Satanları derinden üzdü! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 90-120 bin aralığında...
Pandemi döneminde ikinci el araba piyasasında yaşanan dalgalanmalar sürüyor. Uzmanlar araba alacak vatandaşlar için değerlendirmelerini paylaşıyor. Sıfır araçların ülkeye girişinde yaşanan sıkıntısından dolayı ikin el piyasası beklenenin çok üzerine çıktı. MASFED Başkanı Aydın Erkoç konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Araba hayali kuranlar ise fiyatların ne zaman düşüşe geçeceğini araştırmaya başladı. Peki, İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 90-120 bin aralığında...
Giriş Tarihi: 13.09.2020 15:48 Güncelleme Tarihi: 13.09.2020 15:55
İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 90-120 bin aralığında araçlar hangileri? gibi sorularının cevapları uzun süredir araştırılan konular arasında yer alıyor. Araba alma hayali kuranlar fiyatların ne zaman normale döneceğini merak ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle sıfır araçların ülkeye girişinde yaşanan sıkıntı, sorunun başlıca nedeni olarak gösteriliyor. MASFED Başkanı Aydın Erkoç konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde getirilen ÖTV düzenlemesinin fiyatları nasıl etkileyeceği merak edilen başka husus oluyor. Peki, İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 90-120 bin aralığında...
GALERİ DEVAM EDİYOR İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DÜŞER Mİ?
İkinci el araba satışı konusunda fırsatçılık yapanların bulunduğunu dile getiren Üzer, araba fiyatlarının artışını ise yurt dışında araç gelmemesiyle ilişkilendirdi. İkinci el araba fiyatları ne olacak konusunda konuşan Üzer; bayilerde sıfır araç bulunmadığını, bu nedenle araç fiyatlarının düşeceğini düşünmediklerini çünkü taleplerinin fazla olduğunu belirtti.
İkinci el araba fiyatları artar mı noktasında bir düşüş beklemediklerini aktaran Üzer, dışarıdan araçlar gelene dek düşme şansı olmadığını düşündüklerini söyledi. Fiyatların arttığına değinen Üzer, arabaların galericiden alınmasına özen gösterilmesi gerektiğini belirtti. Aynı zamanda Üzer, araba satan insanlar arasında binici olarak tabir edilen grubun da %80'inin bunu ticaret olarak yaptığını vurguladı. Yasal olarak ikinci el araç satışı yapılmasının da önemine değindi.
KİLOMETRE DOLANDIRICILIĞI
50 TL karşılığında kilometreyi düşüren dolandırıcılar 10 bin TL kar ederken son zamanlarda kilometre ibaresi mile çevrilmiş araçlarda piyasaya sürüldü. Kilometre dolandırıcılığına karşı uyarılarda bulunan oto ekspertizleri, kilometre ibaresi mile çevrilmiş araçlara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. İkinci el araç alırken bazı vatandaşlar kilometre dolandırıcılığı nedeniyle mağduriyet yaşayamaya başladı.
KİLOMETREYİ MİLE ÇEVİRİYORLAR
Dolandırıcılar satılan Asya ve Avrupa menşeli otomobilin hem kilometre cinsinden kat ettiği mesafeyi düşürerek hem de kilometre ibaresini mile çevirerek aracı ederinden fazla fiyatlara satabiliyor. Bir mil yaklaşık 1,6 kilometreye tekabül ederken 160 bin kilometrelik araç mile çevrilirken 100 bine düşürülerek bu sayede araçtaki mesafe göstergesinde çıkan sayı daha düşük göstererek satış yapılıyor.