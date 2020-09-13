Satanları derinden üzdü! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 90-120 bin aralığında...

İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 90-120 bin aralığında araçlar hangileri? gibi sorularının cevapları uzun süredir araştırılan konular arasında yer alıyor. Araba alma hayali kuranlar fiyatların ne zaman normale döneceğini merak ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle sıfır araçların ülkeye girişinde yaşanan sıkıntı, sorunun başlıca nedeni olarak gösteriliyor. MASFED Başkanı Aydın Erkoç konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde getirilen ÖTV düzenlemesinin fiyatları nasıl etkileyeceği merak edilen başka husus oluyor. Peki, İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 90-120 bin aralığında...