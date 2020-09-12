12 Eylül 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kredi borcu olanlar dikkat! Artık yasal olarak zorunlu değil

Kredi borcu olanlar dikkat! Artık yasal olarak zorunlu değil

Banka kredisine bağlı olarak yapılan hayat sigortası, kredi borcunun teminatıdır. Vefat durumunda tüm borcu sigorta şirketi öder. Kredi borçlusunun bırakacağı en güzel miras da bu değil mi? Hayat sigortası isteğe bağlı. Ancak banka kredi borcunun geri ödenmesini teminen sigortayı şart koşabilir. Tabii hangi şirketten hayat sigortası yaptıracağı müşteriye dikte edilemez...

Giriş Tarihi: 12.09.2020 10:00 Güncelleme Tarihi: 12.09.2020 10:01
  • 1
  • 11
Kredi borcu olanlar dikkat! Artık yasal olarak zorunlu değil

Önce şunu vurgulayayım; bankalardan kullanılan kredilere bağlı olarak yapılan hayat sigortası, kredi borcunun bir tür teminatıdır. İster tüketici kredisi olsun, isterse ticari kredi olsun, hayat sigortasının "teminat olma" özelliği değişmez.

Prof. Dr. Erol Ulusoy'un yazısı:

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Kredi borcu olanlar dikkat! Artık yasal olarak zorunlu değil

Peki, cevaplayalım; bir kredi borcuna karşılık teminat oluşturulması kimin yararına? Kredi alacaklısı bankanın mı, yoksa kredi borçlusu müşterinin mi? Daha doğrusu, kredi borçlusunun borcunu miras olarak bırakacağı mirasçılarının mı?

  • 3
  • 11
Kredi borcu olanlar dikkat! Artık yasal olarak zorunlu değil

El cevap; her ikisinin de! Kredi borçlusu vefat ettiğinde banka kredi alacağını sigorta şirketinden kolayca tazmin edebilir, mirasçılarla hiç uğraşmaz. Diyeceksiniz ki, kredi borçlusuna, kredinin maliyetine ek olarak bir de hayat sigortası primi ödeme borcu ekleniyor, hem kredi maliyeti yükseliyor, hem de kredi borçlusunun yararına olur, bunda bir çelişki yok mu?

  • 4
  • 11
Kredi borcu olanlar dikkat! Artık yasal olarak zorunlu değil

İsteğe bağlı ama...

Hayır yok! Çünkü vefat gerçekleştiğinde, tüm kredi borcunu sigorta şirketi ödeyecektir. Bu durumda sigortalının menfaati ön plana çıkar!

  • 5
  • 11
Kredi borcu olanlar dikkat! Artık yasal olarak zorunlu değil

Vefat eden kredi borçlusunun mirasçıları da birden bire sorumlu olacakları bir borç yükü ile karşılaşmazlar. Kredi borçlusunun mirasçılarına bırakacağı en güzel miras da bu değil midir; mirasçılarına, hayat sigortası tazminatı ile ödenecek bir borcu miras bırakmıştır.